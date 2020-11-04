النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2666) الاربعاء 4/11/2020

08:47101 يومًا على إضراب الأسير الأخرس

09:57التعليم في الوسطى يستأنف الدراسة في مدارس البريج

09:49استمرار العمل بمعبر رفح لليوم الثالث من فتحه استنثائيًا

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