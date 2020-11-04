وكالة الرأي الفلسطينية استمرار العمل بمعبر رفح لليوم الثالث من فتحه استنثائيًا وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة تعزيز تعاونها مع وزارة الحكم المحلي وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تستأنف الدراسة في مراكز التدريب المهني وكالة الرأي الفلسطينية بدء صرف المنحة القطرية لـ 100 ألف أسرة متعففة بغزة وكالة الرأي الفلسطينية زراعة خانيونس تعقد تدريباً لمربي الدواجن حول مشروع الطاقة الشمسية وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تعزز تعاونها مع الجامعة الإسلامية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الشباب: مركز "زينة الشبابي" ينظم لقاًء حول صحة البيئة في ظل كورونا وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2666) الاربعاء 4/11/2020 وكالة الرأي الفلسطينية ملاوي تعلن نيتها فتح سفارة لها بالقدس وكالة الرأي الفلسطينية 101 يومًا على إضراب الأسير الأخرس
أخبار » عناوين الأخبار

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2666) الاربعاء 4/11/2020

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:17

شعار الرأي
شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2666) الاربعاء 4/11/2020

 

أخبار فلسطينية

·         »"كورونا" في فلسطين: وفاة 8 مواطنين ورصد 633 إصابة

·         »وفاة و7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

  •  

 

 

أخبار إسرائيلية

 

 

 اخبار دولية

 

اخبار عربية

 

·         الهلال الأحمر القطري والأونروا يوقّعان اتفاقية شراكة لدعم اللاجئين الفلسطينيين

 

« ﻿الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

 

الصحف العربية

القدس العربي  

 

 

 الشرق الأوسط

·         نتنياهو يتعهد ألا يتدخل في تعيينات قادة سلطات إنفاذ القانون

·         غانتس يشكك في تسليم نتنياهو رئاسة الحكومة حسب الاتفاق

·         مداهمات واعتقالات وهدم في الضفة الغربية

·         قلق فلسطيني على مصير الأسرى في سجن إسرائيلي

·         قلق إسرائيلي من «الحضور الإيراني» في الجنوب السوري

·          

الشروق المصرية

·         السلطة الفلسطينية تطلب بدء مفاوضات شراكة مع الاتحاد الأوروبي

·         الخارجية الفلسطينية تدين العمل الإرهابي بالنمسا

الخليج الإماراتية

·         الأردن يسجل رقماً صادماً في الوفيات والإصابات بكورونا

 

الاخبار اللبنانية

·         «كورونا» يفتك بالأسرى الفلسطينيّين

·         تعاضدٌ بين العدوّ و«دولة البنوك»: الأسرى محرومون من رواتبهم

 

 

 

 

 الشرق القطرية

·          

·         الهلال الأحمر القطري والأونروا يوقّعان اتفاقية شراكة لدعم اللاجئين الفلسطينيين

·         قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية

·         مستوطنون إسرائيليون يصلون لأجل ترامب

·         محللون: اتفاقيات الإمارات والبحرين مع إسرائيل وعد بلفور جديد

·         احتجاجات بغزة أمام الصليب الأحمر تضامناً مع الأخرس

 

الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         نحو مليون و221 ألف وفاة و47 مليونا و854 ألف إصابة بـ "كورونا" عالمياً

·         تقدم بايدن وتأخُر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية

·         تخفيف الإجراءات المشددة في المناطق المصنفة حمراء

·         حماس تحذر من الإهمال المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال

·         الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في "جلبوع"

·         التشريعي ينعي يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني

·          

القدس

·         يهدف الى ضمها لبلدية الاحتلال.. حصار اسرائيلي خانق لقرية النعمان شرق بيت ساحور

·         غزة: الإعلان عن تخفيف الإجراءات المشددة بالمناطق المصنفة "الحمراء"

·         الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

·         فلسطين تطالب ببدء مفاوضات اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي

·         13 وفاة و822 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

·          

الحياة الجديدة

·         الفلسطيني أسامة جودة من فيينا: من تجرع الوجع والظلم لا يقبله لأحد

·         تصعيد خطير.. الاحتلال يشن حملة استيلاء وطرد غير مسبوقة في الأغوار

·         في عام 2019.. 27572 عقد زواج و5339 حالة طلاق بالضفة

·         عندما يخطف الاحتلال عيني عبد الرحمن

·         راموس يحدد موقفه من الانتقال ليوفنتوس وسان جيرمان

·         عرض جاد يغري ميسي لتنفيذ خطة الرحيل

·         دينامو كييف في ورطة أمام برشلونة بغياب 13 لاعبا

·         مارادونا في المستشفى.. وحالته "ليست خطيرة"

صحيفة الأيام

·         الاحتلال يهدم خربة في الأغوار ويشرد سكانها

·         »وفاة مواطن وإصابة آخرَيْن بحادث سير في رام الله

·         »التقديرات الإسرائيلية ترشح فوز بايدن

·         »61 إصابة "كورونا" جديدة في سجن جلبوع ترفع عدد الأسرى المصابين فيه إلى 73

·         »"كورونا" في فلسطين: وفاة 8 مواطنين ورصد 633 إصابة

·         »وفاة و7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية

·         »الأسير الأخرس يدخل إضرابه اليوم الـ 100 وتعالي التحذيرات المطالبة بإنقاذ...

·         »هاريس: بايدن سيتخذ سلسلة خطوات فورية تجاه الفلسطينيين حال فوزه

 

 

وكالة الراي

 

وكالة صفا
 

سما نيوز

 

 فلسطين اليوم

عرب  48

  •  

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

  • 4 تشرين ثاني (نوفمبر
  • 2002م استشهاديّ فلسطيني يفجّر نفسه في مجمّع تجاريّ في قلب مستوطنة "كفار سابا" شمال تل أبيب، ممّا أدّى إلى مصرع و إصابة العشرات من الصهاينة
  • 2001م عملية مسلحة قام بها الاستشهادي حاتم الشوبكي من حركة الجهاد الإسلامي حيث قام بإطلاق النار على محطة حافلات في التلة الفرنسية في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة عدد آخر بجروح.
  • 1995 م اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، في ميدان عام في تل أبيب على يد ييغال عمير في ختام مظاهرة من أجل السلام.
  • 1995 اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين على يد متطرف يهودي بسبب الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة وتوقيعه اتفاقية سلام مع الفلسطينيين.
  • 1983م سياسيارة مفخخة تنفجر في مقر القيادة العسكرية في صور جنوب لبنان تسفر عن تدمير المبنى تدميراً كلاماً ومقتل 70 جندياً وإصابة أكثر من مائة مما أجبر الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان.
  • 1969م عُقِدت بين سوريا ومصر "اتفاقية الدفاع المشترك" لتوحيد قيادة العمل العسكري إزاء أيّة مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع الكيان الصهيوني.
  • 1949 م الجيش الإسرائيلي يدمّر قرية كفر عنان داخل فلسطين 48 ويحوّل أهلها إلى لاجئين.
  • 1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 61، الذي يدعو فيه (إسرائيل) إلى سحب القوات من المناطق العربية التي نصّ عليها قرار التقسيم وإقامة خطوط هدنة دائمة.

 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟