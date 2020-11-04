النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2666) الاربعاء 4/11/2020
أخبار فلسطينية
- تأخر عقد اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية وعدم إصدار مرسوم للانتخابات يثير قلق الشارع…
- حماس: الاحتلال يزيد من عدوانه الاستيطاني بعد اتفاقيات التطبيع
- الفلسطينيون يؤكدون على “خيار المقاومة” وينددون بالتطبيع ويطالبون بتحمل بريطانيا المسؤولية عن “وعد…
- الرئيس عباس يشدد خلال اتصال بماكرون على عدم السماح بالإساءة للنبي
- قوات الاحتلال تصعد حملات الاعتقال في الضفة وتنفذ عمليات هدم وتستولي على معدات…
- المتحدثة باسم الصليب: الوقت ليس في صالح أحد بعد 100 يوم من إضراب الأسير الأخرس
- · »61 إصابة "كورونا" جديدة في سجن جلبوع ترفع عدد الأسرى المصابين فيه إلى 73
· »"كورونا" في فلسطين: وفاة 8 مواطنين ورصد 633 إصابة
· »وفاة و7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يتعهد ألا يتدخل في تعيينات قادة سلطات إنفاذ القانون
- غانتس يشكك في تسليم نتنياهو رئاسة الحكومة حسب الاتفاق
- قلق إسرائيلي من «الحضور الإيراني» في الجنوب السوري
اخبار دولية
- نحو مليون و221 ألف وفاة و47 مليونا و854 ألف إصابة بـ "كورونا" عالمياً
- بدء ظهور النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الأميركية
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اخبار عربية
· الهلال الأحمر القطري والأونروا يوقّعان اتفاقية شراكة لدعم اللاجئين الفلسطينيين
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الصحف العربية
القدس العربي
- الرئيس عباس يشدد خلال اتصال بماكرون على عدم السماح بالإساءة للنبي
- قوات الاحتلال تصعد حملات الاعتقال في الضفة وتنفذ عمليات هدم وتستولي على معدات…
- لكشف عن وعد حكومة الاحتلال لجمعية يمينية بهدم قرية الخان الأحمر شرق القدس…
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- 100 يوم على إضرابه.. الأسير الأخرس يواصل المعركة.. وارتفاع عدد أسرى “جلبوع” المصابين…
- إصابة 61 أسيرا جديدا بفيروس كورونا في سجن إسرائيلي
- تأخر عقد اجتماع قادة الفصائل الفلسطينية وعدم إصدار مرسوم للانتخابات يثير قلق الشارع…
- حماس: الاحتلال يزيد من عدوانه الاستيطاني بعد اتفاقيات التطبيع
- الفلسطينيون يؤكدون على “خيار المقاومة” وينددون بالتطبيع ويطالبون بتحمل بريطانيا المسؤولية عن “وعد…
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الشرق الأوسط
· نتنياهو يتعهد ألا يتدخل في تعيينات قادة سلطات إنفاذ القانون
· غانتس يشكك في تسليم نتنياهو رئاسة الحكومة حسب الاتفاق
· مداهمات واعتقالات وهدم في الضفة الغربية
· قلق فلسطيني على مصير الأسرى في سجن إسرائيلي
· قلق إسرائيلي من «الحضور الإيراني» في الجنوب السوري
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الشروق المصرية
· السلطة الفلسطينية تطلب بدء مفاوضات شراكة مع الاتحاد الأوروبي
· الخارجية الفلسطينية تدين العمل الإرهابي بالنمسا
الخليج الإماراتية
· الأردن يسجل رقماً صادماً في الوفيات والإصابات بكورونا
الاخبار اللبنانية
· «كورونا» يفتك بالأسرى الفلسطينيّين
· تعاضدٌ بين العدوّ و«دولة البنوك»: الأسرى محرومون من رواتبهم
الشرق القطرية
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· الهلال الأحمر القطري والأونروا يوقّعان اتفاقية شراكة لدعم اللاجئين الفلسطينيين
· قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية
· مستوطنون إسرائيليون يصلون لأجل ترامب
· محللون: اتفاقيات الإمارات والبحرين مع إسرائيل وعد بلفور جديد
· احتجاجات بغزة أمام الصليب الأحمر تضامناً مع الأخرس
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· نحو مليون و221 ألف وفاة و47 مليونا و854 ألف إصابة بـ "كورونا" عالمياً
· تقدم بايدن وتأخُر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية
· تخفيف الإجراءات المشددة في المناطق المصنفة حمراء
· حماس تحذر من الإهمال المتعمد بحق الأسرى في سجون الاحتلال
· الحركة الأسيرة تحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى في "جلبوع"
· التشريعي ينعي يحيى السعود رئيس لجنة فلسطين في البرلمان الأردني
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القدس
· يهدف الى ضمها لبلدية الاحتلال.. حصار اسرائيلي خانق لقرية النعمان شرق بيت ساحور
· غزة: الإعلان عن تخفيف الإجراءات المشددة بالمناطق المصنفة "الحمراء"
· الرئيس يصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما
· فلسطين تطالب ببدء مفاوضات اتفاقية شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي
· 13 وفاة و822 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
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الحياة الجديدة
· الفلسطيني أسامة جودة من فيينا: من تجرع الوجع والظلم لا يقبله لأحد
· تصعيد خطير.. الاحتلال يشن حملة استيلاء وطرد غير مسبوقة في الأغوار
· في عام 2019.. 27572 عقد زواج و5339 حالة طلاق بالضفة
· عندما يخطف الاحتلال عيني عبد الرحمن
· راموس يحدد موقفه من الانتقال ليوفنتوس وسان جيرمان
· عرض جاد يغري ميسي لتنفيذ خطة الرحيل
· دينامو كييف في ورطة أمام برشلونة بغياب 13 لاعبا
· مارادونا في المستشفى.. وحالته "ليست خطيرة"
صحيفة الأيام
· الاحتلال يهدم خربة في الأغوار ويشرد سكانها
· »وفاة مواطن وإصابة آخرَيْن بحادث سير في رام الله
· »التقديرات الإسرائيلية ترشح فوز بايدن
· »61 إصابة "كورونا" جديدة في سجن جلبوع ترفع عدد الأسرى المصابين فيه إلى 73
· »"كورونا" في فلسطين: وفاة 8 مواطنين ورصد 633 إصابة
· »وفاة و7 إصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجاليات الفلسطينية
· »الأسير الأخرس يدخل إضرابه اليوم الـ 100 وتعالي التحذيرات المطالبة بإنقاذ...
· »هاريس: بايدن سيتخذ سلسلة خطوات فورية تجاه الفلسطينيين حال فوزه
وكالة الراي
مغادرة 727 مسافرًا ووصول 82 عائدًا عبر معبر رفح أمس
- 101 يومًا على إضراب الأسير الأخرس
- الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من جنين وبيت لحم
- ملاوي تعلن نيتها فتح سفارة لها بالقدس
- الأوقاف تعيد افتتاح مساجد وتغلق أخرى بمخافظات قطاع غزة
- الداخلية تعلن تخفيف الإجراءات المشددة بالمناطق المصنفة حمراء
- حماس تحذر من "عواقب وخيمة" جراء إهمال الاحتلال للأسرى
- نداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال للمقاومة في ظل "كورونا"
- نشطاء إيرلنديون يضربون عن الطعام تضامناً مع الأسير "الأخرس"
وكالة صفا
سما نيوز
- جو بايدن يتصدر نتائج الانتخابات وترامب يقترب منه..آخر المستجدات في الانتخابات الأمريكية
- سباق البيت الأبيض 2020: القول الفصل في ولاية بنسلفانيا "صانعة الملوك"..!
- الرئيس عباس يصدر مرسوما رئاسيا بإعلان حالة الطوارئ لمدة 30 يوما بجميع الأراضي الفلسطينية
- شاب من قطاع غزة ينقذ حياة شرطي نمساوي من الهجوم الإرهابي الذي وقع أمس.. اليك قصته
- مرافق رابط الفحص.. تفعيل رابط المنحة القطرية 100 دولار للاسر الفقيرة بقطاع غزة شهر 11
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فلسطين اليوم
- الأخرس يواصل معركته لليوم "الواحد بعد المئة"
- نتائج أولية في الانتخابات الامريكية ..بايدن يتقدم وترامب يقلص الفرق والحسم ما زال بعيداً
- حث على إحداث ارباك في العالم..القيادي عليان يدعو لانتفاضة للأسرى ضمن قيادة موحدة والاشتباك مع العدو
- المتحدثة باسم الصليب: الوقت ليس في صالح أحد بعد 100 يوم من إضراب الأسير الأخرس
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عرب 48
- تشريد العشرات في الأغوار: "أوسع عملية هدم إسرائيلية منذ 10 سنوات"
- عبّاس يمدّد حالة الطوارئ 30 يومًا
- الصحة الفلسطينية: 8 وفيات و633 إصابة كورونا جديدة
- الصحة الإسرائيلية: 831 إصابة جديدة بكورونا والحالات النشطة بارتفاع
- الصحة الإسرائيلية: 8 وفيات بكورونا و513 إصابة جديدة
- مالاوي تعتزم فتح سفارة لدى إسرائيل في القدس المحتلة
- غمزو: عدد مصابي كورونا الحقيقي أعلى بعشرة أضعاف
- حاخام يحتج على تغيير إجراءات الدفن في المقابر العسكرية
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وكالة وفا
- "كورونا" عالميا: نحو مليون و221 ألف وفاة و47 مليونا و854 ألف ...
- تأخُر إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية وفرز الأصوات ...
- (محدث) بدء ظهور النتائج الأ
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حدث في مثل هذا اليوم
- 4 تشرين ثاني (نوفمبر
- 2002م استشهاديّ فلسطيني يفجّر نفسه في مجمّع تجاريّ في قلب مستوطنة "كفار سابا" شمال تل أبيب، ممّا أدّى إلى مصرع و إصابة العشرات من الصهاينة
- 2001م عملية مسلحة قام بها الاستشهادي حاتم الشوبكي من حركة الجهاد الإسلامي حيث قام بإطلاق النار على محطة حافلات في التلة الفرنسية في مدينة القدس مما أدى إلى مقتل اثنين من الصهاينة وإصابة عدد آخر بجروح.
- 1995 م اغتيال رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، في ميدان عام في تل أبيب على يد ييغال عمير في ختام مظاهرة من أجل السلام.
- 1995 اغتيال رئيس الوزراء الصهيوني إسحاق رابين على يد متطرف يهودي بسبب الانسحاب من بعض الأراضي المحتلة وتوقيعه اتفاقية سلام مع الفلسطينيين.
- 1983م سياسيارة مفخخة تنفجر في مقر القيادة العسكرية في صور جنوب لبنان تسفر عن تدمير المبنى تدميراً كلاماً ومقتل 70 جندياً وإصابة أكثر من مائة مما أجبر الحكومة الإسرائيلية على الانسحاب من جنوب لبنان.
- 1969م عُقِدت بين سوريا ومصر "اتفاقية الدفاع المشترك" لتوحيد قيادة العمل العسكري إزاء أيّة مواجهة عسكرية واسعة النطاق مع الكيان الصهيوني.
- 1949 م الجيش الإسرائيلي يدمّر قرية كفر عنان داخل فلسطين 48 ويحوّل أهلها إلى لاجئين.
- 1948م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 61، الذي يدعو فيه (إسرائيل) إلى سحب القوات من المناطق العربية التي نصّ عليها قرار التقسيم وإقامة خطوط هدنة دائمة.