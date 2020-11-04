استمرار العمل بمعبر رفح لليوم الثالث من فتحه استثنائيًا

رفح - الرأي

يتواصل العمل بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الأربعاء، في اليوم الثالث من فتحه استثنائياً لمدة أربعة أيام لعبور الحالات الإنسانية والعالقين في الاتجاهين.

ومع ساعات الصباح الأولى، بدأت مغادرة حافلات المسافرين نحو الجانب المصري من المعبر، بعد تجهيزها من قبل أطقم المعابر والأجهزة المساندة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، والتأكد من إجرائها فحص PCR لفيروس كورونا، فيما يُنتظر بدء وصول حافلات المواطنين العائدين إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، مع ساعات ظهر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية، نشرت إحصائية عمل المعبر خلال عمل يوم أمس الثلاثاء، والذي شهد مغادرة 727 مسافراً، ووصول 82 عائداً، فيما شهد أول أمس الإثنين مغادرة 685 مسافراً ووصول 131 عائداً، بينما أرجعت السلطات المصرية 55 مسافراً.

ويستمر عمل معبر رفح في الاتجاهين حتى مساء غدٍ الخميس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية والأمن الوطني في وقت سابق.