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النيابة العامة تحقق في 373 قضية وتوقف 93 متهمًا

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:56

النيابة العامة تحقق في 373 قضية وتوقف 93 متهمًا
النيابة العامة تحقق في 373 قضية وتوقف 93 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في373  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 3 نوفمبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الثلاثاء، في 37 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 336 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أمس الثلاثاء، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما تم تسجيل قضية واحدة  تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 93 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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