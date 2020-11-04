وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق في 373 قضية وتوقف 93 متهمًا وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 3560 مولودًا و209 حالات وفاة بغزة خلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية داخلية رفح تُصدر أكثر من 2500 معاملة خـلال أكتوبر وكالة الرأي الفلسطينية تنمية الصحة تعتمد دورة مكافحة العدوى ضمن برنامج الامتياز وكالة الرأي الفلسطينية "بحر " يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية وزارة السياحة تنفذ جولات جديدة لفحص الالتزام بإجراءات الوقاية وكالة الرأي الفلسطينية "واعد": 112 أسيرًا مصابًا بكورونا بسجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشتاء..فصل رعب لفقراء غزة وكالة الرأي الفلسطينية 281 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 130 حالة في غزة وكالة الرأي الفلسطينية الرقابة الداخلية بوزارة الصحة تنفذ عشرات الزيارات لتثبيط انتشار الوباء
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

مع أطباء بلا حدود

المستشفى الاندونيسي يناقش آليات جديدة لتنظيم دخول وفرز المرضى

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:00

المستشفى الاندونيسي يناقش آليات جديدة لتنظيم دخول وفرز المرضى
المستشفى الاندونيسي يناقش آليات جديدة لتنظيم دخول وفرز المرضى

غزة- الرأي

ناقش د.شوقى سالم مدير مستشفى الأندونيسى، آليات اعادة تنظيم أماكن دخول وفرز المرضى بالمستشفى، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من منظمة أطباء بلا حدود ترأسه هيلين باترسون رئيسة بعثة أطباء بلا حدود بلجيكا.

وأوضح د.سالم، أن المنظمة ستزود المستشفى بكرفانات ومستلزمات أخرى لتسهيل عمل نقطة الفرز بالمستشفى، مشيراً الى وضع مخطط كامل لتنظيم عملية دخول المرضى والحالات للمستشفى تضمن فيها المحافظة على سلامة المرضى و الطواقم العاملة وعدم التعرض للإصابة من خلال إتباع تعليمات الوقاية والسلامة.

وثمن مدير المستشفى الخطوات الداعمة التي تقوم بها المؤسسات الدولية للتخفيف من الأعباء الملقاة على المستشفى وتنظيم عمل نقطة الفرز الأولية لحالات امراض الجهاز التنفسي أو الاشتباه باصابات فيروس كورونا. 

وفي نهاية اللقاء اطلع الوفد على عمل نقطة الفرز وطبيعة المكان الجديد المخصص لها ووضع مع اللجان اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟