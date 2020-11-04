المستشفى الاندونيسي يناقش آليات جديدة لتنظيم دخول وفرز المرضى

غزة- الرأي

ناقش د.شوقى سالم مدير مستشفى الأندونيسى، آليات اعادة تنظيم أماكن دخول وفرز المرضى بالمستشفى، وذلك خلال لقاء جمعه بوفد من منظمة أطباء بلا حدود ترأسه هيلين باترسون رئيسة بعثة أطباء بلا حدود بلجيكا.

وأوضح د.سالم، أن المنظمة ستزود المستشفى بكرفانات ومستلزمات أخرى لتسهيل عمل نقطة الفرز بالمستشفى، مشيراً الى وضع مخطط كامل لتنظيم عملية دخول المرضى والحالات للمستشفى تضمن فيها المحافظة على سلامة المرضى و الطواقم العاملة وعدم التعرض للإصابة من خلال إتباع تعليمات الوقاية والسلامة.

وثمن مدير المستشفى الخطوات الداعمة التي تقوم بها المؤسسات الدولية للتخفيف من الأعباء الملقاة على المستشفى وتنظيم عمل نقطة الفرز الأولية لحالات امراض الجهاز التنفسي أو الاشتباه باصابات فيروس كورونا.

وفي نهاية اللقاء اطلع الوفد على عمل نقطة الفرز وطبيعة المكان الجديد المخصص لها ووضع مع اللجان اللمسات الأخيرة للبدء بتنفيذها.