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3 وفيات و453 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

04 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:41

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3 وفيات، و453 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، إنه تم تسجل 3 حالات وفاة في الضفة، (مواطن 90 عاما من عصيرة الشمالية في نابلس، مواطنة 79 عاماً من الدوحة بمحافظة بيت لحم، مواطنة 92 عاماً من طولكرم).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (54)، محافظة نابلس (132)، محافظة بيت لحم (50)، محافظة قلقيلية (7)، محافظة رام الله والبيرة (41)، جنين (42)، أريحا والأغوار (9)، سلفيت (5)، طولكرم (36)، طوباس (5)، ضواحي القدس (20)، مدينة القدس  (52).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 350 حالة في الضفة الغربية (الخليل 133، جنين 46، نابلس 101، طولكرم 43، قلقيلية 7، سلفيت 14، طوباس 6)، و46 حالة في مدينة القدس.

ولفتت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.87%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.28%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين، أكدت الكيلة أن 36 مريضاً يتلقون العلاج في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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