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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2667) الخميس 5/11/2020

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:32

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شعار الرأي

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2667) الخميس 5/11/2020

أخبار فلسطينية

·         الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و734 إصابة كورونا جديدة

·         اعتقالات بالضفة والقدس وإبعاد بكيرات عن الأقصى

·         نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا

·         الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة

·         كابينيت كورونا" يصادق على فتح محلات الشوارع

 

أخبار إسرائيلية

·         »"بتسيلم": إسرائيل تصعّد هدم منازل الفلسطينيّين وتشريدهم

·         نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا

·         الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة

·         كابينيت كورونا" يصادق على فتح محلات الشوارع

 

 اخبار دولية

 

·         اليوم الثاني للانتخابات الأميركية ينقضي دون إعلان فائز رسمي بالرئاسة.. والأرقام تميل لبايدن

 

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الصحف المحلية

جريدة  فلسطين

·         الاحتلال يعتقل 10 أسرى محررين من الضفة

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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس

·        

"التشريعي" يدعو لاجتماع يضم "الاتصالات" و"جوال"!!

·        

تعقيب حماس على استشهاد الشاب بلال رواجبه

·        

الزميل "اليعقوبي" يفوز بجائزة "بيت الصحافة" السنوية لحرية الإعلام

القدس

·         حدة انتشار مرض "كورونا" تُشكل تهديداً خطيراً لغزة في ظل ضعف المنظومة الصحية

·         "بتسيلم": الاحتلال هدم 218 منزلاً فلسطينيّاً خلال 10 أشهر

·         إعلام عبري: وصول مسؤول أردني كبير لإسرائيل للعلاج من كورونا

·         3 إصابات في حادث سير شرق بيت لحم

·         17 معتقلًا فجر الخميس من القدس والضفة

 

الحياة الجديدة

·         الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت اكسا وينصب حاجزا على طريق النفق

·         "دستوري يشملني".. سلسلة ندوات توعوية لتعزيز الوعي الدستوري للمرأة الفلسطينية

·         الاحتلال يبعد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى 6 أشهر

·         الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا

·         قوات الاحتلال تعتقل 10 أسرى محررين شمال طولكرم

·         محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية الزراعة

·         الخارجية تعلن عن رحلتين جديدتين إلى اسطنبول ودبي

صحيفة الأيام

·         الاحتلال يعدم شاباً على حاجز حوارة ويخطر بإخلاء أربع تجمعات في الأغوار

·         »"بتسيلم": إسرائيل تصعّد هدم منازل الفلسطينيّين وتشريدهم

·         »تصاعد حملة المطالبة بالإفراح الفوري عن الأسير ماهر الأخرس إنقاذاً لحياته

·         »التفكجي لـ"الأيام": تطبيق مخطط "أراضي الدولة" يعني ضم 40% من الضفة

·         »"الوباء": 3 وفيات و281 إصابة جديدة بينها 281 في القطاع و132 في نابلس

·         »إيمان جودة .. عضوة فلسطينية ثانية في مجلس النواب الأميركي

·         »إسرائيل: 5 وفيات و838 إصابة بـ"كورونا"

·         »الأميركيون لم يعرفوا بعد هوية رئيسهم المقبل

وكالة الراي

·         تحذيرات عقب توقف محطة توليد الأكسجين بمشفى شهداء الأقصى

·         "بداية الشمال" تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً

·         كاتب إسرائيلي: حماس عنيدة وجعلتنا مترددين وبحالة "تأتأة"

·         الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح المقررة غداً الخميس

·         تصريح لسلطة الطاقة بشأن تسعيرة مولدات الكهرباء التجارية

·         التشريعي: تكليف وزارة الاتصالات بالاجتماع بشركة جوال

·         المباحث تغلق 52 منشأة وتوقف 180 شخصاً مخالفًا

·         التنمية تعلن إعادة فتح دور الحضانات المرخصة في غزة

·         قوات الاحتلال تخطر فلسطينياً بإخلاء أرضه في بيت لحم

وكالة صفا
 

·         "التشريعي" يدعو لاجتماع يضم "الاتصالات" و"جوال" للتوصل لحلول لصالح المستهلك

·         مخيمات الضفة.. صراعات نفوذ وتوجه لقلب المعادلات

سما نيوز

·         أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟

·         الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"

·         ترامب: نعلن فوزنا في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.. وبايدن يدعو إلى الانتظار

·         اليوم الثاني للانتخابات الأميركية ينقضي دون إعلان فائز رسمي بالرئاسة.. والأرقام تميل لبايدن

·         اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل

·          

 فلسطين اليوم

·         اليوم الثاني بعد المئة: الأسير ماهر الأخرس يواصل معركته البطولية

·         ارهاب منظم..الجهاد الإسلامي: الشهيد رواجبة ضحية لمسلسل الإعدام على حواجز الموت

·         ارتفاع عدد الاسرى المصابين بفيروس كورونا

·          

عرب  48

·         حوارة: الاحتلال يعدم مستشارًا قانونيا بالأمن الوقائي الفلسطيني

·         الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و734 إصابة كورونا جديدة

·         اعتقالات بالضفة والقدس وإبعاد بكيرات عن الأقصى

·         نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا

·         الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة

·         كابينيت كورونا" يصادق على فتح محلات الشوارع

·         غمزو: منع دخول المواطنين العرب للضفة وفحص العمال الفلسطينيين

·         المحكمة ترفض دعوى قاتل رابين بالخروج من السجن لإجازة

وكالة وفا

·         6 أصوات تفصل بايدن عن الفوز برئاسة الولايات المتحدة الأميركي ...

·         الرئيس خلال اتصال هاتفي مع الشاب جودة: قررنا منحك وساما تقدي ...

·         اشتية: نريد اللحاق بالركب العالمي ونكون مولدين للمعرفة لا مس ...

حدث في مثل هذا اليوم

5 تشرين ثاني (نوفمبر)

·         2006م ثلاثة شهداء برصاص الاحتلال في بيت حانون، واستمرار حصار البلدة وحملة اعتقالات تطال عدداً من المواطنين

·         2003م المستوطنون يقطعون مئات أشجار الزيتون في الضفة

·         1973 م بدأ وزير الخارجية الأمريكيّ هنري كيسنجر جولاته المكوكيّة في الشرق الأوسط للعمل على فصل القوات المصرية و السورية من جهة و الصهيونية من جهة أخرى على جبهات القتال

·         1949 م رئيس الوزراء الإسرائيلي ديفيد بن غوريون (1886 - 1973) يقرر اتخاذ ضاحية القدس (الغربية) عاصمة للدولة العبرية وينتقل إليها، وذلك بعد عام من احتلالها.

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"نقابات العمال" تعلن مساندتها للحراك المطالب بتخفيض أسعار خدمات الاتصالات الخلوية

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