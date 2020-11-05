النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2667) الخميس 5/11/2020

09:34مغادرة 858 مسافرًا ووصول 545 عائدًا عبر معبر رفح الأربعاء

10:05الحكم المحلي تبحث سُبُل التعاون المشترك مع وزارة العدل

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