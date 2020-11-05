النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2667) الخميس 5/11/2020
أخبار فلسطينية
· الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و734 إصابة كورونا جديدة
· اعتقالات بالضفة والقدس وإبعاد بكيرات عن الأقصى
· نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا
· الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة
· كابينيت كورونا" يصادق على فتح محلات الشوارع
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يستقبل رئيس وزراء رومانيا ويهاجم الاتحاد الأوروبي
- اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل
· »"بتسيلم": إسرائيل تصعّد هدم منازل الفلسطينيّين وتشريدهم
· نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا
· الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة
· كابينيت كورونا" يصادق على فتح محلات الشوارع
اخبار دولية
· اليوم الثاني للانتخابات الأميركية ينقضي دون إعلان فائز رسمي بالرئاسة.. والأرقام تميل لبايدن
اخبار عربية
- اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تبدأ صرف منحتها المالية لـ 100 ألف أسرة متعففة بالقطاع
- الهلال الأحمر القطري والأونروا يوقّعان اتفاقية شراكة لدعم اللاجئين الفلسطينيين
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الصحف العربية
القدس العربي
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- قيادة الحركة الأسيرة تستنفر المقاومة وتحذيرات من التهاون في علاج الأسرى المصابين بـ”كورونا”
- 100 ألف أسرة فقيرة في قطاع غزة تبدأ استلام منحة المساعدة القطرية
- استشهاد ضابط فلسطيني في عملية “إعدام ميداني” شمال الضفة وقوات الاحتلال تضاعف الاعتقالات-…
- اشتية يطالب بالضغط على إسرائيل لوقف الاستيطان.. ويؤكد: نراقب نتائج الانتخابات الأمريكية عن…
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- الاحتلال يبعد نائب مدير أوقاف القدس عن المسجد الأقصى 6 أشهر
- الرئيس عباس يشدد خلال اتصال بماكرون على عدم السماح بالإساءة للنبي
- قوات الاحتلال تصعد حملات الاعتقال في الضفة وتنفذ عمليات هدم وتستولي على معدات…
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الشرق الأوسط
- نتنياهو يستقبل رئيس وزراء رومانيا ويهاجم الاتحاد الأوروبي
- الفلسطينيون يتهمون إسرائيل بـ {إعدام} مستشار لجهاز الأمن الوقائي
الخليج الإماراتية
الاخبار اللبنانية
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- «كورونا» يفتك بالأسرى الفلسطينيّين
- تعاضدٌ ين العدوّ و«دولة البنوك»: الأسرى محرومون من رواتبهم
- الأخرس يواصل المقاومة بأمعائه
الاهرام المصرية
الغد الأردنية
- الأسير الأخرس: الخطر يدهم حياته بعد بلوغه اليوم 101 على…
- الأمريكيون والعالم ينتظرون نتائج الانتخابات الرئاسية
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب نابلس
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الشرق القطرية
- اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تبدأ صرف منحتها المالية لـ 100 ألف أسرة متعففة بالقطاع
- وزير الخارجية الفلسطيني يلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط
- الهلال الأحمر القطري والأونروا يوقّعان اتفاقية شراكة لدعم اللاجئين الفلسطينيين
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ سلسلة اعتداءات على الفلسطينيين بالضفة الغربية
- مستوطنون إسرائيليون يصلون لأجل ترامب
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الصحف المحلية
جريدة فلسطين
· الاحتلال يعتقل 10 أسرى محررين من الضفة
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آلية السفر عبر معبر رفح يوم غد الخميس
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"التشريعي" يدعو لاجتماع يضم "الاتصالات" و"جوال"!!
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تعقيب حماس على استشهاد الشاب بلال رواجبه
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الزميل "اليعقوبي" يفوز بجائزة "بيت الصحافة" السنوية لحرية الإعلام
القدس
· حدة انتشار مرض "كورونا" تُشكل تهديداً خطيراً لغزة في ظل ضعف المنظومة الصحية
· "بتسيلم": الاحتلال هدم 218 منزلاً فلسطينيّاً خلال 10 أشهر
· إعلام عبري: وصول مسؤول أردني كبير لإسرائيل للعلاج من كورونا
· 3 إصابات في حادث سير شرق بيت لحم
· 17 معتقلًا فجر الخميس من القدس والضفة
الحياة الجديدة
· الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز بيت اكسا وينصب حاجزا على طريق النفق
· "دستوري يشملني".. سلسلة ندوات توعوية لتعزيز الوعي الدستوري للمرأة الفلسطينية
· الاحتلال يبعد نائب مدير أوقاف القدس عن الأقصى 6 أشهر
· الاحتلال يهدم منزلا في بيت حنينا
· قوات الاحتلال تعتقل 10 أسرى محررين شمال طولكرم
· محافظ بيت لحم يقرر إغلاق مديرية الزراعة
· الخارجية تعلن عن رحلتين جديدتين إلى اسطنبول ودبي
صحيفة الأيام
· الاحتلال يعدم شاباً على حاجز حوارة ويخطر بإخلاء أربع تجمعات في الأغوار
· »"بتسيلم": إسرائيل تصعّد هدم منازل الفلسطينيّين وتشريدهم
· »تصاعد حملة المطالبة بالإفراح الفوري عن الأسير ماهر الأخرس إنقاذاً لحياته
· »التفكجي لـ"الأيام": تطبيق مخطط "أراضي الدولة" يعني ضم 40% من الضفة
· »"الوباء": 3 وفيات و281 إصابة جديدة بينها 281 في القطاع و132 في نابلس
· »إيمان جودة .. عضوة فلسطينية ثانية في مجلس النواب الأميركي
· »إسرائيل: 5 وفيات و838 إصابة بـ"كورونا"
· »الأميركيون لم يعرفوا بعد هوية رئيسهم المقبل
وكالة الراي
· تحذيرات عقب توقف محطة توليد الأكسجين بمشفى شهداء الأقصى
· "بداية الشمال" تحكم في قضيتي قتل بانقضاء الدعوى الجزائية صلحاً
· كاتب إسرائيلي: حماس عنيدة وجعلتنا مترددين وبحالة "تأتأة"
· الداخلية تنشر آلية السفر عبر معبر رفح المقررة غداً الخميس
· تصريح لسلطة الطاقة بشأن تسعيرة مولدات الكهرباء التجارية
· التشريعي: تكليف وزارة الاتصالات بالاجتماع بشركة جوال
· المباحث تغلق 52 منشأة وتوقف 180 شخصاً مخالفًا
· التنمية تعلن إعادة فتح دور الحضانات المرخصة في غزة
· قوات الاحتلال تخطر فلسطينياً بإخلاء أرضه في بيت لحم
وكالة صفا
· "التشريعي" يدعو لاجتماع يضم "الاتصالات" و"جوال" للتوصل لحلول لصالح المستهلك
· مخيمات الضفة.. صراعات نفوذ وتوجه لقلب المعادلات
سما نيوز
· أين وصلت نتائج الانتخابات وما دور "مدينة الذنوب "في الحسم ؟
· الانتخابات الأمريكية.. 6 أصوات تفصل بايدن عن البيت الأبيض والحسم في "الولاية الفضية"
· ترامب: نعلن فوزنا في ميشيغان وبنسلفانيا وجورجيا وكارولاينا الشمالية.. وبايدن يدعو إلى الانتظار
· اليوم الثاني للانتخابات الأميركية ينقضي دون إعلان فائز رسمي بالرئاسة.. والأرقام تميل لبايدن
· اعلام اسرائيلي: السلطة الفلسطينية تعتزم العودة الى التنسيق الامني والمدني مع اسرائيل
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فلسطين اليوم
· اليوم الثاني بعد المئة: الأسير ماهر الأخرس يواصل معركته البطولية
· ارهاب منظم..الجهاد الإسلامي: الشهيد رواجبة ضحية لمسلسل الإعدام على حواجز الموت
· ارتفاع عدد الاسرى المصابين بفيروس كورونا
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عرب 48
· حوارة: الاحتلال يعدم مستشارًا قانونيا بالأمن الوقائي الفلسطيني
· الصحة الفلسطينية: 3 وفيات و734 إصابة كورونا جديدة
· اعتقالات بالضفة والقدس وإبعاد بكيرات عن الأقصى
· نقل مسؤول عسكري أردني لمستشفى هداسا في القدس بعد إصابته بكورونا
· الصحة الإسرائيلية: حالتا وفاة بكورونا و461 إصابة جديدة
· كابينيت كورونا" يصادق على فتح محلات الشوارع
· غمزو: منع دخول المواطنين العرب للضفة وفحص العمال الفلسطينيين
· المحكمة ترفض دعوى قاتل رابين بالخروج من السجن لإجازة
وكالة وفا
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