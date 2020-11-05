مغادرة 858 مسافرًا ووصول 545 عائدًا عبر معبر رفح الأربعاء

غزة- الرأي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إحصائية العمل بمعبر رفح البري ليوم أمس الأربعاء، الثالث من أيام من فتحه استثنائياً أربعة أيام في الاتجاهين.

وقالت الهيئة، في تصريح مقتضب، إنه تم مغادرة 858 مسافراً ووصول 545 عائداً عبر المعبر، بينما أرجعت السلطات المصرية 35 مسافراً.

وبيّنت الهيئة أن العمل في اتجاه الوصول استمر حتى ساعة مبكرة من فجر الخميس.

وأشارت إلى أن أطقمها، وبمساندة الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية عملت على تسهيل مغادرة المسافرين واستقبال العائدين وفق البروتوكول المعتمد بالتنسيق مع وزارة الصحة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وقالت إن الأطقم المختصة أجرت فحوصات PCR لفيروس كورونا لجميع المسافرين عبر المعبر في الاتجاهين.

واستؤنف صباح الخميس، العمل في المعبر في اليوم الرابع والأخير لفتحه استثنائياً، حيث بدأت حافلات المسافرين في بالمغادرة باتجاه الجانب المصري، في انتظار بدء وصول العائدين.

وقد شهد الإثنين، اليوم الأول لفتح المعبر، مغادرة 685 مسافراً، ووصول 131 عائداً، وإرجاع 55 مسافراً من قبل الجانب المصري.

كما غادر عبر المعبر في اليوم الثاني (الثلاثاء)، 727 مسافراً، ووصل 82 عائداً، بينما أرجعت السلطات المصرية 28 مسافراً.

يذكر وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت فتح معبر رفح أربعة أيام من الإثنين إلى الخميس، لعبور المسافرين في الاتجاهين.