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النيابة العامة تحقق في 347 قضية وتوقف 77 متهمًا

05 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 11:11

النيابة العامة تحقق في 347 قضية وتوقف 77 متهمًا
النيابة العامة تحقق في 347 قضية وتوقف 77 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً في347  قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 4 نوفمبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأربعاء، في 51  قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 296 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل أمس الأربعاء، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، فيما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، بأنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات إلى جانب توقيف 77 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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