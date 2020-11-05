معبر رفح يعمل باليوم الأخير من فتحه استثنائيًا

رفح - الرأي

يتواصل العمل بمعبر رفح البري جنوب قطاع غزة، الخميس، في اليوم الرابع والأخير من فتحه استثنائياً لعبور الحالات الإنسانية والعالقين في الاتجاهين.

ومع ساعات الصباح الأولى، بدأت مغادرة حافلات المسافرين نحو الجانب المصري من المعبر، بعد تجهيزها من قبل أطقم المعابر والأجهزة المساندة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، والتأكد من إجرائها فحص PCR لفيروس كورونا، فيما يُنتظر بدء وصول حافلات المواطنين العائدين إلى الصالة الفلسطينية من المعبر، مع ساعات ظهر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية، نشرت إحصائية عمل المعبر خلال عمل يوم أمس الأربعاء، والذي شهد مغادرة 858 مسافراً، ووصول 545 عائداً.

ويستمر عمل معبر رفح في الاتجاهين حتى مساء اليوم الخميس، وفق ما أعلنته وزارة الداخلية والأمن الوطني في وقت سابق.