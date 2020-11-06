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حماس تثمن انتصار الأسير الأخرس وتؤكد تضامنها مع الأسرى

06 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 07:38

غزة - الرأي

ثمن المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم انتصار الأسير ماهر الأخرس اليوم، وفك إضرابه عن الطعام والذي استمر لـ 103 يوما، بعد رضوخ الاحتلال لمطالبه.

وقالت حماس في بيانها :"قدم الاسير ماهر الأخرس النموذج الأوضح على قدرة الفلسطيني على فرض إرادته على المحتل المتغطرس، وعجز المحتل عن هزيمته حتى في ظروف الاعتقال والسجن، هذه الحالة النضالية العظيمة التي قدمها ماهر الأخرس هي امتداد لمسيرة النضال المتواصلة التي يخوضها شعبنا لانتزاع حقه في الحرية والعودة".

وتابعت حماس :"قدم إضراب ماهر الأخرس دليلاً جديداً على إجرام المحتل والسجان الصهيوني، وانتهاكه لكل القوانين والأعراف الدولية،  خاصة فيها يعرف بالاعتقال الاداري، ونتقدم بالتحية للمناضل ماهر الأخرس على هذا الإنجاز، ولعائلته التي شاركته النضال، ولكل القوى والهيئات وجماهير شعبنا التي وقفت إلى جانب الأسير الأخرس في إضرابه عن الطعام".
 

وأضاف المتحدث باسم حماس :"إن انتصار الاسير ماهر الأخرس في معركته مع إدارة السجون الإسرائيلية هو انتصار عظيم له وللحركة الأسيرة كافة ، وانتصار لإرادة شعبنا الفلسطيني الذي وقف بثبات مع الأسير ماهر الأخرس و احتضن قضية  الأسرى ودافع عنها بكل قوة".

واختتم حماس بيانها :"إن هذا الانتصار يجب أن يكون مناسبة لتجديد عهد شعبنا وفصائله وقواه كافة مع الاسرى وقضاياهم العادلة ، وتصعيد النضال ومواصلة المقاومة و الكفاح ، من أجل تحرير جميع الأسرى والأسيرات من سجون الاحتلال الإسرائيلي".

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