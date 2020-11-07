حماس: هدم قرية حمصة استمرار لسياسة التطهير العرقي

غزة – الرأي:

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت أن هدم الاحتلال قرية حمصة البقيعة في الأغوار بالضفة الغربية المحتلة هو استمرار لسياسة التطهير العرقي، الذي تمارسه المؤسسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ضمن استراتيجيتها الإحلالية.

وأكد الناطق باسم حماس "حازم قاسم"، أن هذا انتهاكا لكل القوانين والأعراف الدولية والإنسانية، وتعبيرا عن منطق البلطجة، وتصاعد هذه السياسة جاء بتشجيع من مسار التطبيع الذي تمارسه بعض الأطراف العربية.

وأشار قاسم إلى أن عمليات الهدم تضاف إلى سلسلة لا تتوقف من جرائم مصادرة الأراضي وتهجير السكان الفلسطينيين، ما يستوجب الإسراع في تفعيل المقاومة الشعبية تحت القيادة الوطنية الموحدة.

وهدمت قوات الاحتلال الأسبوع الماضي أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك مرافق سكنية ومرافق عيش صرف صحي، تعود إلى 11 عائلة فلسطينية لديها 41 طفلا في خربة "حمصة" الفوقا، شمال الأغوار.