وسائل إعلام أمريكية: جون بايدن رئيسًا للولايات المتحدة

وكالات-الرأي:

أعلنت وسائل إعلام أمريكية، مساء السبت، فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بانتخابات الرئاسة.

وقالت "سي أن أن" إن بايدن حسم السباق الانتخابي بعد فوزه بأصوات ولاية بنسلفانيا، الممثلة بـ20 صوتًا في المجمع الانتخابي.

وضمِن ترامب 284 صوتًا- حتى الآن- في المجتمع الذي ينتخب الرئيس، بزيادة 14 صوتًا عن المطلوب (270 صوتًا)، ووفق النتائج الأولية؛ فإن جو بايدن أصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مستشارين لترمب قولهم: "لم يعد هناك سبيل سياسي أو قانوني يحول دون هزيمة الرئيس"، وقبل نحو ساعة من فوز بايدن، وفق النتائج الأولية، كتب ترامب عبر "تويتر": "لقد فزت في هذه الانتخابات بفارق كبير".

وبعد دقائق من التغريدة، أفادت "أ.ف.ب" بمغادرة ترمب البيت الأبيض إلى ناديه للغولف في فيرجينيا.