كيف ترسل رسالة ذاتية الاختفاء على تطبيق انستجرام

بدأ فيس بوك مؤخرًا فى طرح ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء بتطبيق واتس آب، ومع ذلك، قد يكون من الممكن أن يعرف عدد قليل من الناس أن انستجرام لديه بالفعل هذه الميزة التى تتيح للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو التى تختفى تلقائيًا بعد إطار زمنى معين، والميزة متاحة لكل من الدردشات الجماعية وكذلك الرسائل الفردية.

ويحذف انستجرام تلقائيًا ملف الوسائط الذى شاركه شخص ما، وبمجرد أن يفتح المتلقى الصورة أو الفيديو المختفى، لن يكون مرئيًا بعد ذلك فى صندوق الوارد الخاص به ما لم يقم المرسل بتمكين ميزة إعادة تشغيل الرسالة، وفيما يلى كيفية استخدام الميزة على انستجرام:

افتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكى وافتح خيار الرسائل المباشرة من الزاوية اليمنى العليا.

حدد جهة اتصال من الدردشات الحالية أو المجموعة أو جهة اتصال جديدة من قائمة جهات اتصال انستجرام.

من نافذة الدردشة، اضغط فوق أيقونة الكاميرا واضغط عليها لالتقاط صورة جديدة أو تسجيل مقطع جديد، ويمكنك أيضًا إضافة الفلاتر، والرموز التعبيرية، والملصقات والتأثيرات الأخرى حسب اختيارك.

بعد ذلك، يمكنك التمرير أفقيًا للاختيار من بين الخيارات الثلاثة وهى عرض أول مرة أو السماح بإعادة التشغيل أو الاحتفاظ بالمحادثات.

اختر عرض مرة واحدة، إذا كنت تريد إرسال رسالة ذاتية الاختفاء، واختر السماح بإعادة التشغيل، إذا كنت تريد تكرار مقطع الفيديو أو الصورة، واختر احتفظ بالدردشة فى الدردشات، إذا كنت تريد إرسال رسالة عادية.

اضغط فوق إرسال فى الجزء السفلى من الشاشة.

ويجب عليك الملاحظة أن الميزة تعمل فقط مع الصور ومقاطع الفيديو، ولن يختفى أى شيء آخر مثل المشاركات الخاصة بالنيوزفيد والنص وعلامات والهاشتاجات التصنيف وما إلى ذلك من نافذة الدردشة.