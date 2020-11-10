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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2672) الثلاثاء 10/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

اشتية يعلن التطلع لعودة العلاقات مع واشنطن دون ربطها بإسرائيل ويدعو بايدن لمسار…

فلسطين تدين الهجوم الإرهابي في حي الرضوانية ببغداد

"الخارجية": لا وفيات أو اصابات جديدة بـ"كورونا" في صفوف الجالية

فتح تعلن برنامج فعاليات إحياء ذكرى استشهاد الرئيس عرفات

مجلس الوزراء: عطلة رسمية يوم الأحد المقبل لمناسبة إعلان الاستقلال

الخارجية تتسلم معونات طبية من فيتنام

فلسطين تنال العضوية الكاملة في الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية

أخبار إسرائيلية

إصابة وزير إسرائيلي بكورونا

"السلام الان" تحذر من استغلال نتنياهو ما تبقى من حكم ترامب لضم عدد كبير من المستوطنات

وفاتان و543 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة

اخبار دولية



النمسا.. تحقيقات ومداهمات لجمعيات تدعم حماس والإخوان

أخبار عربية

التعاون الإسلامي: سياسة الهدم استيطان وتطهير عرقي

بدء الرحلات الجوية بين إسرائيل والإمارات والبحرين

لأول مرة منذ 7 أشهر.. زوار من خارج السعودية يصلون المسجد النبوي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

بدء المداولات تمهيدا لزيارة نتنياهو للإمارات تلبية لدعوة محمد بن زايد

“أوتشا” ترصد تصاعد وتيرة عمليات الهدم الإسرائيلية لمنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية

اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني تطالب الإدارة الأمريكية الجديدة بتعطيل “الإرث السلبي” لرئاسة…

الأسيرات الفلسطينيات ينزفن ألما من قسوة السجان.. الاحتلال يرفض إجراء عمليات جراحية للأسيرتين…

قلق في إسرائيل: السياسة الأميركية تجاه إيران والفلسطينيين

الاحتلال ينصاع لصهاينة متطرفين ويقيم مستوطنة عند الحدود مع غزة

الشرق القطرية

التعاون الإسلامي: سياسة الهدم استيطان وتطهير عرقي

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الاحتلال يرفض إجراء عمليات جراحية لأسيرتَيْن جريحتَيْن

الاحتلال يغلق حاجز قلنديا شمال القدس

اتحاد العاملين بـ"أونروا": الراتب خط أحمر

ذوي الاعاقة يواصلون اعتصامهم بتشريعي رام الله بعد كذب وعود إشتية

القدس المحلية

القدس: حالتا وفاة و76 اصابة بكورونا وثلاث بلدات حمراء

القبض على متهم بقضايا سرقة في نابلس

غزة: ضبط حشيش وماريجوانا والقبض على مروجين

عضو مركزية "فتح" دلال سلامة تستقبل مدير مؤسسة "كونراد اديناور"

وفاة والدة الأسير المريض ناهض الأقرع

الاحتلال يحتجز طاقم تلفزيون فلسطين شمال البيرة

الأسيران سمير الأمير وأمجد العبيدي يدخلان عامهما الـ 18 في السجون

الحياة الجديدة

السبعيني أبو زنط يروي لـ الحياة الجديدة ذكرياته مع القائد أبو

القيود المصرفية تفاقم أزمة الفلسطينيين في لبنان

افتتاح أحدث معصرة زيتون تعاونية شمال شرق القدس

الأيام

إصابات خلال اقتحام جيش الاحتلال طولكرم

السلام الآن": هكذا توسع الاستيطان في عهد ترامب وتحول إلى ضم بحكم الأمر...

حالتا وفاة و76 إصابة بـ "كورونا" في القدس الشرقية خلال يومين

كورونا" في فلسطين: 6 وفيات و680 إصابة جديدة بينها 270 في القطاع

حماس" تؤكد أنها غير معنية بالتصعيد مع بدء مناورات عسكرية إسرائيلية

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

حملة مداهمات واعتقالات بالضفة الغربية

وزارة الحكم المحلي تبحث تعاونها مع عددٍ من الإعلاميين

فلسطين اليوم

سما نيوز

يديعوت : طائرة إسرائيلية حلَّقت فوق مكة المكرمة

اعلام اسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتصعيد عسكري محتمل في غزة بهذا التوقيت؟

هآرتس تتساءل: لماذا تأنت القيادة الفلسطينية وبعثت برسالة “ضبابية” لتهنئة بايدن؟

نيويورك تايمز: تخوفات من إمكانية شن ترامب عمليات عسكرية علنية أو سرية بأيامه الأخيرة

صحيفة اسرائيلية: ما المواضيع المصنفة "الأكثر إلحاحا" أمام بايدن قبل الشروع في "إدارة العالم"؟

دحلان يتحدث عن"انعطاف" بمواقف تركيا ويصفه بـ"المؤشر الواعد"

عرب 48

كورونا في القدس المحتلّة: حالتا وفاة و76 إصابة وبلدات تُصنَّف حمراء

خربة "ابزيق" بالأغوار تواجه تهجيرا صامتا

المعتقل المصاب علي عمرو يقبع بمستشفى "سوروكا" بحالة خطيرة

الشاباك" يزعم الكشف عن خلية لحماس خططت لعلميات مسلحة بالضفة

وكالة وفا

قوات الاحتلال تعتقل 3 شبان من بيتونيا

الاحتلال يعتقل مواطنين من بلدتي دورا وحلحول

السفير منصور يبعث 3 رسائل متطابقة حول مواصلة ..

حدث في مثل هذا اليوم

10 كانون أول (ديسمبر)

2004م احتفال بذكرى انطلاقة الجبهة الشعبية استشهاد طفله داخل منزلها وإصابة شاب بجراح خطيرة في مخيم خان يونس الغربي والطفلة هي رنا صيام 10 سنوات، والجبهة الشعبية تحتفل بذكرى انطلاقتها السابعة والثلاثين.

2000م رئيس الوزراء الصهيونيّ إيهود باراك يقدّم استقالته رسمياً أمام رئيس الكيان الصهيونيّ ، و كانت انتفاضة الأقصى السبب المباشر التي دفعته للاستقالة

2000م قوات الاحتلال يقتل الطفل سليم الحمايدة في مدينة رفح

1999م السلطات الصهيونية تهدد بقطع المياه عن الأوقاف الإسلامية بسبب أعمال الترميم في الحرم القدسي الشريف.

1992م استشهاد القائد العسكري العام ل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين المجاهد عصام براهمة بعد أن قتل 4 صهاينة وأصاب آخرين في اعنف اشتباك مسلح شهدته منطقة جنين منذ سنوات طويلة ويذكر أن الاشتباك استمر أكثر من 15 ساعة حسب اعتراف قوات الاحتلال.

1982م الجمعية العامة تصدر القرار الدولي رقم 3/88 الذين يدين سياسة الضم الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.