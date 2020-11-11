محمد صلاح يصل القاهرة للانتظام في معسكر المنتخب المصري

وصل محمد صلاح جناح نادي ليفربول الإنكليزي الاثنين إلى القاهرة قادما من إنجلترا تمهيدا للانضمام لمعسكر المنتخب المصري الذي يستعد لملاقاة نظيره التوغولي في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2022.

وأجرى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري اتصالا هاتفيا مع صلاح للاطمئنان على انتهاء كافة إجراءات وصوله من أجل المشاركة في المباراتين أمام توغو يومي 14 و17 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري ضمن التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الافريقية 2022.

وكان أحمد حجازي مدافع نادي اتحاد جدة انتظم في معسكر المنتخب المصري في وقت سابق اليوم بعد وصوله من المملكة العربية السعودية.