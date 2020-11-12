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4 وفيات و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:46

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 4 حالات وفاة و512 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس كورونا، اليوم الخميس، إنه تم تسجل 3 حالات وفاة بالضفة الغربية (مواطنة 81 عاماً من بيت فوريك بمحافظة نابلس، مواطنة 47 عاماً من مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، مواطن 86 عاماً من إذنا بمحافظة الخليل)، إضافة إلى حالة وفاة في بلدة بيت حنينا بمدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (42)، محافظة نابلس (125)، محافظة بيت لحم (88)، محافظة قلقيلية (21)، محافظة رام الله والبيرة (57)، جنين (20)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (4)، طولكرم (17)، طوباس (1)، ضواحي القدس (20)

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت الوزارة 353 حالة في الضفة الغربية (الخليل 48، جنين 36، نابلس 134، طولكرم 21، سلفيت 6، قلقيلية 9، رام الله والبيرة 95، طوباس 4)، مدينة القدس 22.

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 88.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.9%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 11 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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