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مشاهد قاسية لمصابين بكورونا بالعناية المركزة في غزة

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزة- الرأي

نشرت وزارة الصحة في غزة مشاهد حصرية وقاسية لمصابين بفيروس كوفيد 19 من داخل غرف العناية المركزة بمستشفى غزة الأوروبي جنوب قطاع غزة.

وأظهرت اللقطات معاناة كبيرة يعيشها المصابين بالفيروس تحت رحمة أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما اكتظت الأسرّة بالمصابين بالفيروس.

وقالت الوزارة، إن شباب بمقتبل العمر يرقدون في غرف العناية المركزة، مؤكدةً أن الطواقم الطبية أمام تحدٍ كبير في ظل ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وجدد تحذيرها بخطورة الوضع، ووجهت نداءً للجميع بعدم الاستهتار والإلتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

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