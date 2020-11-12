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الاحتلال يشق طريقاً استيطانية جديداً جنوب الخليل

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:07

settlement
settlement

فلسطين المحتلة - الرأي

شرع الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، بشق طريق استيطاني جديد شرق يطا جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن جرافات الاحتلال بدأت بشق طريق استيطانية تمتد من مستوطنة "افيقال" إلى الشارع الالتفافي خط "60".

وأشارت المصادر إلى أن الطريق الاستيطاني يمر من قرية ماعين وأراضي منطقة أم اشقحان وصولاً إلى خط "60"، وتعود ملكية الأراضي إلى عائلتي محمد والحمامدة.

ولفتت إلى أن الطريق الاستيطانية الجديدة، سيلتهم أكثر من 2000 دونم من أراضي المواطنين الزراعية، إضافة الى الأراضي المحاذية للشارع.

ويسعى الاحتلال من خلال إجراءاته المتواصلة لتضييق الخناق على سكان يطا، لإجبار السكان والمزارعين على ترك منازلهم وأراضيهم، التي تعتبر مطمعا لحكومة الاحتلال التي تسعى إلى السيطرة عليها لصالح الاستيطان.

وتعتبر الخليل المدينة الثانية بعد مدينة القدس في أولويات الاستهداف الاستيطاني لسلطات الاحتلال نظرًا لأهميتها التاريخية والدينية.

وتعاني الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (1854) انتهاكا بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر أكتوبر/تشرين أول الماضي.

وأحصى التقرير (71) اعتداء ارتكبها المستوطنون، و(27) نشاطًا استيطانيًا تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية.

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