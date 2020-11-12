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تدهور خطير يطرأ على صحة الأسير المريض معتصم رداد

12 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:21

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غزة- الرأي:

أعلن مكتب إعلام الأسرى مساء اليوم الخميس، أن تدهورًا خطيرًا طرأ على صحة الأسير المصاب بالسرطان معتصم رداد وهو من صيدا شمال طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

ويعاني الأسير معتصم من حالة صحية صعبة بسبب الإهمال الطبي المتعمد والمستمر بحقه وجميع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال.

وأمضى الأسير رداد 15.5 عاماً في سجون الاحتلال من أصل محكومية بالغة 20 عاماً بتهمة تنفيذ أعمال مقاومة.

وقبل يومين، استشهد الأسير كمال أبو وعر من جنين شمال الضفة جراء سياسة الإهمال الطبي المتعمد من قبل الاحتلال حيث كان مصابا بالسرطان.

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