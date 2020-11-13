آلاف المصلين يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الضفة المحتلة-الرأي:

أدّى آلاف المقدسيين ظهر اليوم صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة.

وذكرت مصادر مقدسية، أن قوات الاحتلال حاولت منع المواطنين من غير سكان البلدة القديمة من الوصول إلى الأقصى للصلاة فيه بحجح واهية، وإجراءات جائحة كورونا.