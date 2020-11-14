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أكثر من مليون وفاة و53 مليونا مصاب بالكورونا عالميًا

14 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:59

وكالات-الرأي:

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليون و309 آلاف و408 وفيات، فيما تبلغ حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها نحو 53 مليونا و747 ألف إصابة مؤكدة، تعافى منهم نحو 37 مليونا و524 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 216 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، قفزة ملحوظة إضافية في عدد الاصابات الجديدة وتراجعاً طفيفاً في عدد الوفيات، حيث سجلت 656 ألفا و481 إصابة جديدة مكتشفة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,945 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,395 وفاة)، وفرنسا (932 وفاة)، والمكسيك (626 وفاة)، والبرازيل (614 وفاة)، وإيطاليا (550 وفاة)

كما أشارت البيانات إلى أن الدول الخمس عالميا التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (183,527 إصابات)، والهند (45,343 اصابة)، وإيطاليا (40,902 إصابة)، والبرازيل (35,849 إصابة)، وبريطانيا (27,301 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، حيث أوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم السبت الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (249,957 وفاة)، والبرازيل (164,946 وفاة)، والهند (129,225 وفاة)، والمكسيك (97,624 وفاة)، وبريطانيا (51,304 وفيات).

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