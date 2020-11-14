غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2676) السبت 14/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

الخارجية الفلسطينية: 295 وفاة و6968 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين بالخارج

اشتية يدعو الاتحاد الأوروبي للانخراط مع الإدارة الأمريكية الجديدة لحل القضية الفلسطينية

السلطة الفلسطينية تشجب زيارة مقررة لبومبيو لمستوطنة إسرائيلية

حماس تعلن إصابة فتحي حماد بكورونا.. ما التفاصيل؟

أخبار إسرائيلية

وسائل إعلام: الحكومة الإسرائيلية بصدد تسريع قرارات الاستيطان قبل تسلم بايدن مقاليد الحكم

اتهامات إسرائيلية لجميل مردم بيك بأنه كان «عميلاً مزدوجاً»

إسرائيل تشتري من «فايزر» 8 ملايين جرعة لقاح

منصور عباس: من الممكن أن أؤيد قانوناً لإلغاء محاكمة نتنياهو!

اخبار دولية

وزيرة خارجية بلغاريا تزور فلسطين وتؤكد دعم بلادها لـ”حل الدولتين”

بايدن يتخطى حاجز الـ300 صوت بعد فوزه بـولاية جورجيا

الأمم المتحدة عن زيارة بومبيو: المستوطنات الإسرائيلية غير مشروعة

بوتين : الرئيس عباس شخصية حكيمة ومحنكة سياسيا

ترامب سيدفع إسرائيل لضم أرضٍ من الضفة الغربية قبل 20 كانون الثاني

إصابات كورونا حول العالم تصل إلى 52.9 مليون والوفيات 1.3مليون

أخبار عربية

الرئيس اللبناني يبحث مع مسئول أممي مسار ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إقرار إجراءات أكثر تشددا لمواجهة تراخي المواطنين ومنع تفشي كورونا… والصحة الفلسطينية تسجل…

وزير إسرائيلي سابق: عدم تسوية الصراع مع الفلسطينيين سينهي وجود إسرائيل كـ”دولة يهودية

هيئات الأسرى بفلسطين: الاحتلال اعتقل 446 مواطنا بينهم 63 طفلا و16 سيدة الشهر…

فتح وحماس..”عقبات غير مبررة” تعترض تنفيذ بنود اجتماع قادة الفصائل ودعوات لإنهاء الانقسام

انتقاد فلسطيني حاد لوزير الخارجية الأمريكي بسبب عزمه زيارة مستوطنة إسرائيلية في الضفة

الشرق الأوسط

إصابات واشتباكات ومنع دخول فلسطينيي الضفة إلى الأقصى

إسرائيل تشتري من «فايزر» 8 ملايين جرعة لقاح

الاهرام المصرية

نيويورك تايمز: عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني في تنظيم القاعدة بإيران في أغسطس

إصابة عشرات الفلسطينيين بالرصاص المعدني والاختناق بالضفة الغربية والخليل

الشروق المصرية



الخارجية الفلسطينية: 295 وفاة و6968 إصابة بكورونا بين الفلسطينيين بالخارج

عون يبحث مع كوبيتش مسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية اللبنانية الإسرائيليةً

عشرات المتدينين المتشددين اليهود يتجمهرون حول جنديين في القدس والشرطة تتدخل

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"رنا زيادة".. ابنة غزة تحجز مقعدًا في قائمة "الملهمات" حول العالم

النائب العام بغزة يعلّق على تشديد إجراءات مواجهة كورونا

أحمد بحر يتحدث عن فوز بايدن والمصالحة الفلسطينية

نداء عاجل من الكاتب مصطفى الصواف

حماس تنعى رمضان طنبورة.. ماذا قالت؟

مشاهد مرئية لقائد سرايا القدس في ذكرى استشهاده.. ما هو القرار؟!

ماذا سرق المستوطنون اليوم من رام الله؟!

تنويه من بلدية خانيونس لأهالي منطقة "جمال عبد الناصر"

القدس المحلية

"شطائر كورونا" في بيت لحم لتعويض الخسائر الناتجة عن الوباء

"حرية" يطالب المقرر الخاص لحقوق الانسان بالتدخل لوقف قرار ابعاد المحامي صلاح الحموري

التاجر المقدسي جواد ابو عمر : الى متى تبقى محلات التحف الشرقية مغلقة ؟

السجن الفعلي " ١٨ شهرا" للاسير داود الزبيدي

الاحتلال يغلق مدخل مدينة أريحا الجنوبي

104 أفلام مشاركة بالدورة الخامسة لمهرجان القدس السينمائي في غزة

والدة الأسير مهند سلامة: سنكمل درب الشهداء والأسرى حتى الحرية

الاحتلال يطرد مزارعا من أرضه ويستولي على جرار زراعي في تقوع

مصرع شاب بحادث دراجة نارية في أريحا

الحياة الجديدة

رحيل "صديق الفقراء والمساكين" في فلسطين

عشرون عاما على أوّل عملية اغتيال في انتفاضة الأقصى

محافظ القدس عدنان غيث: ياسر عرفات لم يكن مجرد مُقاتل يحمل بندقية بل كان

12ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك

الاحتلال يعرقل وصول المواطنين إلى الأقصى

الاحتلال يمدد اغلاق جمعية تطوع للأمل المقدسة للمرة الثانية

الأيام

"كورونا": 6 وفيات و730 إصابة جديدة بينها 40 لطالبات مدرسة في كفر الديك

الأمم المتحدة: زيارة بومبيو المرتقبة للمستوطنات غير مشروعة

الاحتلال يقمع تظاهرات الجمعة ضد الاستيطان»الاحتلال يقمع تظاهرات الجمعة ضد الاستيطان

الاتحاد الأوروبي: نأمل حلّ قضية "المقاصة" بين إسرائيل والسلطة قريباً

التحقيق بوفاة مواطنة في رام الله

»3حالات وفاة و13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

كورونا": 6 وفيات و730 إصابة جديدة بينها 40 لطالبات مدرسة في كفر الديك

الأمم المتحدة: زيارة بومبيو المرتقبة للمستوطنات غير مشروعة

بايدن يعزز تقدّمه: فاز بأصوات 306 من كبار الناخبين مقابل 232 لترامب

ترامب: الوقت سيكشف من سيشغل المكتب البيضاوي

وكالة صفا

البرغوثي يدعو للتصدي لزيارة بومبيو مستوطنة وسط رام الله

مستوطنون يسرقون قطيعًا من الأغنام شرق رام الله

الاحتلال يستولي على جرار زراعي شرق بيت لحم

الاحتلال يغلق مدخل مدينة أريحا الجنوبي

حماس: اعتزام بومبيو زيارة مستوطنات الضفة عدوان أمريكي على شعبنا

اندلاع مواجهات مع الاحتلال في الخليل وقلقيلية

الشيخ: زيارة بومبيو للمستوطنات تحدٍ واضح لقرارات الشرعية الدولية

وكالة الرأي الفلسطينية

حماس تعلن إصابة القيادي "حماد" بفيروس كورونا

المصادقة على بناء 108 وحدات استيطانية في شعفاط

صحيفة: هبوط طائرة F35 فريدة بقاعدة إسرائيلية

قوافل الخير :توقف استقبال طلبات مشروع الزواج لمدة 6 شهور



النائب العام و إدارة أزمة كورونا بالداخلية يؤكدون تشديد الإجراءات بحق المخالفين

صندوق دعم الشباب :تنويه هام بخصوص المنحة القطرية للزواج

النيابة العامة تحقق فى420 قضية متنوعة بمحافظات غزة

فلسطين اليوم

أبو هولي: اجتماع هام للأونروا في 21 الشهر الجاري للنظر بأزمة رواتب الموظفين

3 وفيات و 13 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية الفلسطينية

شاهد رسالة "كتائب القسام" في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

قوات الاحتلال تغلق مدينة أريحا

سما نيوز

شاهد : " القسام" تبث رسالة قوية في الذكرى الثامنة لاغتيال أحمد الجعبري

الكيلة: عدد الإصابات بفايروس "كورونا" في فلسطين 3 أضعاف مايتم الإعلان عنه

يديعوت: حماس حالت دون اندلاع ثلاثة تصعيدات عسكرية و غزة قد تشهد تصعيدا عسكريا قريبا

مباحث السياحة" تُغلق 23 كُشكاً ومقهى مخالفاً شمال غرب غزة

الأوقاف بغزة: إعادة فتح خمسة مساجد بمحافظتي الشمال وخانيونس

نيويورك تايمز : عملاء إسرائيليون قتلوا الرجل الثاني في القاعدة في قلب طهران

مفوضية فلسطين لدى كندا تستقبل المعزين بوفاة المناضل د. صائب عريقات

عرب 48

تنديد فلسطينيّ بالزيارة المُرتقبة لبومبيو: شرعنة للاستيطان وضرب للشرعية الدوليّة

الصحة الفلسطينية: 6 وفيات جديدة بكورونا

تعديلات واسعة على قرار منع دخول الضفة الغربية

وكالة وفا

جبل المكبر في صدارة المحترفين مؤقتا بفوزه على ...

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14 تشرين ثاني (نوفمبر)

2003م رؤساء سابقون لـ(شين بيت) ينتقدون سياسة شارون ويعلنون أن الاحتلال يؤدي إلى كارثة.

1994م الحاخام الإسرائيلي إسحق ليفي زعيم المفدال ووزير الإسكان في حكومة يهود باراك يدعو إلى تقسيم الحرم القدسي الشريف بين المسلمين واليهود في التسوية النهائية.

1949م الكنيست الصهيوني يوافق على قانون الاستيلاء على الأراضي وقت الطوارئ على الرغم من مخالفة نصوص هذا القانون لقرار التقسيم 181.