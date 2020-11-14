حماس: المقاومة أكثر استعدادا على مواصلة مسيرة التحرير

غزة – الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس اليوم السبت، في الذكرى الثامنة لمعركة حجارة السجيل، أن قوة المقاومة تراكمت وأصبحت أكثر استعدادا على مواصلة مسيرة التحرير.

وقالت الحركة في بيان صحفي:" لقد مثًل يوم 14/11/2012 أحد آخر فصول العنجهية الصهيونية ونظرها بازدراء للمقاومة واستخفافها بالفعل العسكري الفلسطيني والمقاوم، حيث سجل في التاريخ أنّه يوم فارق، فبعد هذا اليوم الذي اغتال فيه الاحتلال قائد أركان المقاومة الفلسطينية الشهيد أحمد الجعبري بات الاحتلال يحسب الحسابات الكبيرة قبل أن يُقدم على جرم وفعلٍ مشابه".

وأضافت "لقد نجحت المقاومة في ذلك اليوم بانتزاع إقرارٍ فعلي من الاحتلال بأن ثمة قواعد للاشتباك جديدة تم ترسيمها وترسيخها في وعيه؛ أن الدم الفلسطيني لم يعد رخيصًا مستباحًا، وأن المقاومة الفلسطينية الباسلة تقف له بالمرصاد، ولم تتردد للحظة واحدة، فقصفت تل أبيب عقر داره ورمز سيادته المزعومة".

وتابعت "لم تكن عملية اغتيال القائد الكبير أبو محمد الجعبري سوى إشباع الاحتلال لرغبة الانتقام ممن أذل طغيانه، وفضح هشاشة بنيانه، وكيف لا؟ وهو من أقسم لحظة الإفراج عنه من سجون الاحتلال ألّا يغمض له جفن راحةٍ قبل أن يرى الأسرى أحرارًا، وقد برّ بقسمه أيما برّ، فصفقة وفاء الأحرار كانت من أنصع صفحات العز والفخار الفلسطيني، وهي التي كانت صفقة تَحرّر فيها ثلّة كريمة من أبطال شعبنا الفلسطيني، وهي إلى جانب ذلك مثّلت انتصارًا أمنيًا واستخباريًا ومعنويًا ترك في الاحتلال أثرًا عميقًا وصدمة يتردد صداها حتى يومنا هذا".

وأكدت على أن معركة حجارة السجيل رسخت الثقة في نفوس الشعب الفلسطيني من خلال أداء المقاومة وإدارتها للمعركة والوسائل القتالية التي استخدمتها، حيث فاجأت الجميع بالعدة والعديد، بالقدرة على إدارة المعركة والسيطرة بما يخدم أهدافها ويجبر الاحتلال على التصرف وفق إرادتها في ظل عمق وتأييد وإسناد عربي.

وأردفت "لقد مثلت معركة حجارة السجيل محطة فاصلة في تاريخ الثورة الفلسطينية، إذ عرف الاحتلال فيها أن الشعب الفلسطيني بات يملك مقاومة صلبة عاقلة متوثبة مستعدة، وليست بالهاوية المندفعة، وكذلك عرف جيدًا أن لهذه المقاومة حاضنة صلبة وحانية لم ولن تخذلها في يوم من الأيام".

وشددت على أن المقاومة وبكل أشكالها دربٌ أصيل، وخيار لا رجعة عنه مهما بلغت التضحيات حتى يندحر الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا، وكل محاولات قلب وتزوير الحقائق وشيطنتها بائسة ولن يكتب لها النجاح.

كما أكدت على أن المقاومة التي دكّت "تل أبيب" بقوة قبل ثماني سنوات قد راكمت مزيدًا من القوة، وباتت أكبر استعدادًا وأكثر إصرارًا على مواصلة مسيرة التحرير، ولن تتراجع قيد أنملة عن هدف التحرير ودحر المحتل عن كامل أرضنا.

وأشارت إلى أن الوحدة الوطنية خيار استراتيجي، ولن يهدأ بال لحركة المقاومة الإسلامية حماس حتى تعيد اللحمة وترص الصفوف في معركة التحرير على مختلف الجبهات.

ووجهت التحية والوفاء لشهداء ومصابي معركة حجارة السجيل، والتحية موصولة لكل شهداء فلسطين على امتداد تاريخ النضال الفلسطيني. كما وجهت التحية لأهلنا الصامدين في غزة والضفة والقدس وفلسطين المحتلة عام 48 ومخيمات اللجوء والشتات.

ووجهت التحية أيضا لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال، "والذين نسأل الله لهم السلامة التامة من جائحة كورونا"، مجددة لهم "العهد بالتمسك بواجب تحريرهم، والذي نرجو الله أن يكون قريبًا".

شهاب.