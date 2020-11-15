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حماس: سلوك الإمارات يشكل دعمًا للاستيطان بالضفة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:58

غزة- الرأي:

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ، أن السلوك الإماراتي في التعاون مع النشاط الاستيطاني، يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي اتخذتها الجامعة العربية التي تتضمن مقاطعة الاستيطان الصهيوني بكل أشكاله.

ويذكر أن دولة الإمارات استقبلت رئيس "مجلس المستوطنات الصهيونية في الضفة" وعقدت اتفاقات اقتصادية معه، مما يشكل دعمًا حقيقيًا للنشاط الاستيطاني في الضفة الغربية.

واعتبر المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم، أن تزايد العلاقات بين دولة الإمارات ومكونات الاستيطان في الضفة الغربية، يعزز من قدرة الاحتلال على تطبيق مخطط الضم الاستعماري.

وأشار إلى أن ذلك يؤكد التضليل الذي مارسته الدول التي وقعت اتفاقات التطبيع عندما أعلنت أن هذه الاتفاقات تهدف إلى وقف مخطط الضم.

وقال قاسم "من المعيب أن تواصل الكثير من الدول والجهات الدولية مقاطعة المستوطنات وكل مخرجاتها، بينما تجتهد دولة الإمارات في تعزيز العلاقة مع منظومة الاستيطان الصهيوني".

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