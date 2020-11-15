الاحتلال يواصل بناء وحدات استيطانية جديدة شرقي القدس

فلسطين المحتلة - الرأي

واصل الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مخططاته لبناء وحدات استيطانية جديدة في منطقة شديدة الحساسية شرقي مدينة القدس المحتلة.

وأكدت وزارة الإسكان الإسرائيلية أنها طرحت مناقصة لبناء أكثر من 1200 وحدة سكنية في منطقة تعرف باسم "جفعات همتوس"، ما يعني أنه يمكن للمقاولين من الآن البدء في تقديم عروضهم.

بدورها، أشارت منظمة "السلامة الآن" إلى أن البناء الإسرائيلي في "جفعات همتوس" من شأنه أن "يعوق بشدة آفاق حل الدولتين" للصراع مع الفلسطينيين، لأن الحي الإسرائيلي سيعزل القدس الشرقية عن بيت لحم.

وشدد بريان ريفز، من المنظمة، لوكالة الأنباء الألمانية أن هذه الخطوة تفكك المنطقة الحضرية الفلسطينية الأبرز، في إشارة إلى شرق القدس وإلى مدن بيت لحم إلى الجنوب ورام الله إلى الشمال.

وتم نشر المناقصة للمرة الأولى في شباط/فبراير، ولكن منذ ذلك الحين تمت إضافة 180 وحدة ليصبح المجموع 1257 وحدة، وسيكون اليوم الأخير لتقديم العطاءات هو 18 كانون ثان/يناير القادم، أي قبل أيام فقط من تغيير الإدارة الأمريكية.

وربما تتسبب هذه الخطوة في مواجهة مع الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، المؤيد القوي لحل الدولتين.

وأبدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال حكمه تأييداً قوياً غير مسبوق لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسياساته اليمينية.

ويعيش نحو 600 ألف إسرائيلي في أكثر من 200 مستوطنة في الضفة الغربية وشرقي القدس.