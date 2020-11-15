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وفد قيادي من حركة حماس يغادر غزة صوب القاهرة

15 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 04:38

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غادر اليوم الأحد وفد قيادي من حركة حماس قطاع غزة، صوب العاصمة المصرية القاهرة عبر معبر رفح البري.

ونقلت صحيفة فلسطين عبر موقعها الإلكتروني عن مصدر مطلع أن الوفد القيادي يترأسه عضو المكتب السياسي خليل الحية، وقد ذهب لإجراء مشاورات مع السلطات المصرية.

وأشارت إلى أن مباحثات الوفد ستتركز على ملف المصالحة الفلسطينية وجهود استكمالها، وملف تثبيت التهدئة في غزة، والأوضاع المعيشية لقطاع غزة.

وقالت إن الزيارة تأتي لاستكمال مباحثات ثنائية بين الحركة ومصر، عقب زيارة، سابقة جرت في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وخلال شهر سبتمبر الماضي، أجرى وفدان من حركتي "فتح" و"حماس" لقاء في مدينة اسطنبول، اتفقا خلاله على "رؤية"، ستقدم لحوار وطني شامل، بمشاركة القوى والفصائل الفلسطينية.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول الماضي، عقد الأمناء العامون للفصائل الفلسطينية، اجتماعا بين رام الله وبيروت، توافقوا خلاله على إجراء انتخابات عامة.

وتأتي زيارة الوفد، بعد ساعات على قصف الاحتلال، فجر اليوم، مواقع فلسطينية في قطاع غزة، بزعم الرد على إطلاق صاروخين من باتجاه جنوب ووسط الكيان الإسرائيلي.

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