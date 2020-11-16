طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جنوب القدس

الضفة المحتلة- الرأي:

نشرت وزارة البناء والإسكان وسلطة الأراضي التابعة للاحتلال، مناقصة لبناء 1257 وحدة استيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" على أراضي بلدة بيت صفافا، التي سيكون من شأن إقامتها عزل مدينة بيت لحم عن مدينة القدس المحتلة.

وقالت حركة السلام الإسرائيلية، إن هذه المناقصة في "جفعات همتوس" سيعرقل إمكانية التواصل الجغرافي بين القدس وبيت لحم، وسيمنع بيت صفافا الفلسطينية من التواصل مع الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتمثل هذه الخطوة حسب الحركة أحدث تقدم منذ شباط 2020 عندما تم نشر العطاء لبناء 1077 وحدة من أصل 2610 في جفعات همتوس، بين ذلك الحين واليوم، تمت إضافة 180 وحدة إلى العطاء حركة السلا.

ولفتت إلى أنه "في وقت سابق من هذا الأسبوع، زار العامل الميداني في جمعية "عير عميم" الموقع، ووجد أن الأعمال الأثرية قد بدأت على الأرض".

وأضافت أن هذه الحفريات تسمى حفريات إنقاذية، وهي مطلوبة قبل بدء أي بناء في "إسرائيل"، للتأكد من أن البناء المستقبلي لا يضر بأي اكتشافات أثرية محتملة، وهذا يعني أن الأموال المخصصة لأعمال البنية التحتية بدأت تتدفق، وقريباً قد نرى الجرافات تبدأ الأعمال".

وحذرت حركة السلام الآن من إمكانية دفع سلطات الاحتلال الإسرائيلي قدماً مخططات لبناء أكثر من 13 ألف وحدة استيطانية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، قبيل تسلم إدارة الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن مهامها في العشرين من كانون الثاني المقبل.

ويدور الحديث عن مخطط لبناء 9000 وحدة استيطانية على أراضي مطار قلنديا، و1530 وحدة استيطانية في مستوطنة "رمات شلومو" على أراضي شعفاط، و570 وحدة استيطانية في مستوطنة "هار حوماه" على أراضي جبل أبو غنيم، إضافة إلى الوحدات الاستيطانية في مستوطنة "جفعات همتوس" على أراضي بيت صفافا،

ولا تشتمل هذه المعطيات آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في مستوطنة "معاليه أدوميم" في إطار المخطط الاستيطاني "إي 1".

وأشارت الحركة إلى مساعي بلدية الاحتلال وسلطة الأراضي الإسرائيلية لتعزيز البناء الاستيطاني، خاصة في "جفعات همتوس" و"هار حوما" و"عطاروت"، كجزء من محاولة لتثبيت أكبر عدد ممكن من الحقائق على الأرض قبل التغييرات في الإدارة الأميركية.

ومن جهة ثانية، أشارت "السلام الآن" إلى المخطط الاستيطاني في مستوطنة "رمات شلومو" على أراضي شعفاط، والتي أقيمت في التسعينيات بعد اتفاقيات أوسلو لاستيعاب مستوطنين متدينين.

وأشارت إلى أن تسريع مخططات البناء الاستيطاني يشمل أيضاً مستوطنة "هار حوماه" المقامة على أراضي جبل أبو غنيم، ومخططات مستوطنة "عطاروت" على أراضي مطار قلنديا.

وفي إشارة إلى المستوطنة المزمع إقامتها على أراضي مطار قلنديا، قالت "السلام الآن": "في شباط من هذا العام، قدمت وزارة الإسكان إلى لجنة التخطيط خطة لبناء مستوطنة جديدة في عطاروت، تضم 9000 وحدة سكنية مجاورة لحاجز قلنديا، في قلب التواصل الفلسطيني بين رام الله – كفر عقب - بيت حنينا".