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تعليم غرب غزة تؤكد على الالتزام بالبرتوكول الصحي في المدارس

16 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:29

تعليم غرب غزة تؤكد على الالتزام بالبرتوكول الصحي في المدارس
تعليم غرب غزة تؤكد على الالتزام بالبرتوكول الصحي في المدارس

غزة- الرأي

زارت مها حلس مدير الدائرة الادارية في  مديرية التربية والتعليم، عدداً من مدارس المرحلة الثالثة التي تم استئناف الدراسة فيها، وذلك للاطمئنان على سير العملية التعليمية ومدى الالتزام بالبروتوكول الصحي الذي أقرته وزارة التربية والتعليم في ظل تفشي جائحة كورونا.

وأكدت أ.حلس أن العملية التعليمية في مدارس غرب غزة تسير وفق البرتوكول الصحي وأن طواقم المديرية تتابع عن كثب كافة تفاصيل العمل في المدارس وتعالج بشكل فوري أي خلل قد يطرأ في أي مدرسة من مدارس المديرية.

ودعت أ.حلس الطواقم العاملة في المدارس الى اتباع الاجراءات الوقائية حفاظاً على سلامة الطلبة واستمرار سير العملية التعليمية. 

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