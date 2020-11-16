معروف: الإغلاق التام لا يُنهي كورونا حتى لو استمر شهرًا أو أكثر

غزة – الرأي:

كشف رئيس المكتب الاعلامي الحكومي بغزة، "سلامة معروف"، عن أن الإغلاق التام لا يقضي على الفيروس حتى لو استمر الإغلاق شهر أو ما يزيد وتسعى الحكومة بغزة لعدم الوصول له أو تأخيره باتخاذ إجراءات قد تبدو للمواطنين محدودة.

وقال معروف "نجتهد في كل الإجراءات التي يتم اتخاذها لمحاولة بقاء عجلة الحياة تدور في كافة قطاعات المجتمع حتى لا تشكل حالة ضغط مثلما حدث سابقا عند إغلاق القطاع بشكل تام وما نتج عنه من تبعات على كافة شرائح المجتمع".

وأشار إلى أن القرارات التي تم اتخاذها قد تكون قاسية وتمس ببعض شرائح المجتمع ولكن تنفيذها يأتي في إطار تأخير أو منع الوصول للإغلاق التام الذي بالتأكيد يؤثر على كافة قطاعات المجتمع وليس قطاع بعينه.

وأكد معروف أن تقليص الفترة الزمنية لإغلاق المحال التجارية والمؤسسات يهدف للحد من تنقل المواطنين والمخالطة بشكل كبير، مشيرًا إلى أن زيادة الإصابات عن الحد وعدم الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية تصبح عاملاً كبيراً في انتشار ونقل عدوى فيروس كورونا.

إذاعة صوت القدس.