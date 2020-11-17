المواد الغذائية لا تنقل فيروس كورونا إلا فى هذه الحالة



كشف تقاير إعلامية دولية أن السلطات الصحية الصينية عثرت على فيروس كورونا في عينات لحوم البقر المجمدة المستوردة من البرازيل ونيوزيلندا وبوليفيا، حيث تم اختبار ٣ عينات من لحوم البقر المجمدة إيجابية لفيروس كورونا في ووهان، عاصمة مقاطعة هوبي بوسط الصين.



وفى هذا الإطار أكد الدكتور مجدى نزيه رئيس المؤسسة العلمية للثقافة الغذائية بالمعهد القومى للتغذية، أنه لا ثبوت علمياً باحتمال أن يعيش فيروس كورونا فى درجات حرارة أقل من 5 درجات أو أكثر من ٦٢ درجة مئوية، وذلك لأنه ينتمى إلى الكائنات الحية الدقيقة التى لا تحتمل درجات حرارة مجمدة أو درجات حرارة مرتفعة للغاية.



وأضاف الدكتور نزيه فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه بمجرد طهى اللحوم أو المجمدات يقتل الفيروس على الفور لأنه لا يتحمل درجات الغليان، وحدث ذلك وقت أنفلونزا الطيور فكانت عند طهيها يتم القضاء على الفيروس تماما.



ولكن فى نفس الوقت حذر الدكتور نزيه، من أن الخطر يكون موجودا فى حالة تناول اللحوم نيئة يسبب بعض العادات الغذائية لدى بعض الشعوب التى تتناول الأسماك أو اللحوم النيئة، والتى يمكن فى هذه الحالة نفل الفيروس عند تناولها،.



وكانت الصين قد أبلغت عن اكتشاف فيروس كورونا على عبوات لحوم البقر المستوردة من البرازيل ونيوزيلندا وبوليفيا، حيث تم اكتشاف فيروس كورونا الحي على عبوات أسماك القد المجمدة.





ووفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، من غير المحتمل أن يصاب الأشخاص بفيروس Covid-19 من الطعام أو تغليف المواد الغذائية.



وتحتاج فيروسات كورونا إلى حيوان حي أو مضيف بشري للتكاثر والبقاء على قيد الحياة ولا يمكن أن تتكاثر على سطح عبوات الطعام.



وقالت منظمة الصحة العالمية في موقعها على الإنترنت "ليس من الضروري تطهير مواد تغليف المواد الغذائية ، ولكن يجب غسل اليدين بشكل صحيح بعد التعامل مع عبوات الطعام وقبل تناول الطعام"، حيث تؤكد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) أيضًا أن خطر الإصابة بـ Covid-19 من الطعام "منخفض جدًا"، وكلاهما يصر على أنه لا يوجد دليل حاليًا على انتقال COVID-19 من الطعام.





وخلصت دراسة نُشرت في مجلة National Science Review ، وهي مجلة تابعة للأكاديمية الصينية للعلوم ، قام بها خبراء ، بما في ذلك من مركز السيطرة على الأمراض في بكين ، في وقت لاحق، إلى أن المأكولات البحرية المجمدة المستوردة الملوثة كانت المصدر المحتمل لتفشي الفيروس في بكين.

