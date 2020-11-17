السياحة تتابع التزام المنشآت السياحية بالتعليمات الجديدة

غزة-الرأي



نفذت وزارة السياحة والاثار خلال اليومين الماضيين العشرات من الزيارات لمختلفة المنشآت السياحية لمتابعة مدى التزامهما بالتعليمات الجديدة التي صدرت عن لجنة الطوارئ وخاصه الشاليهات .

وقالت الوزارة :" ان الاصابات بفيروس كورونا تصاعدت في الايام الاخيرة بقطاع غزة مما استدعى تشديد فرض اجراءات الوقاية والسلامة للحد من توسع انتشار المرض ، حيث تابعت طواقم وزارة السياحة برفقه عناصر مباحث السياحة التزام اصحاب المنشآت السياحة بقرارات الطوارئ وخاصة الشاليهات، و الاكشاك على شارع الرشيد .

واضافت الوزارة انها رصدت تنظيم تجمعات للأفراح في بعض الشاليهات بشكل غير قانونى، حيث تم فضها والطلب من المواطنين المغادرة فوراً واخلاء الشاليهات، واجبار اصحابها على التوقيع على تعهد بعدم تكرار الامر حفاظاً على الصحة العامة وسلامه المواطنين ، حيث تبين ان التجمعات في الأفراح كانت سبباً رئيساً في انتشار الفيروس بين المواطنين .

واشارت الوزارة الى انها تابعت ايضاً التزام اصحاب المنشآت السياحية بالإغلاق الساعة الخامسة مساء التزاماً بالتعليمات الجديدة ، وخاصة الاكشاك والـكـافيهات والمطاعم وعدم استقبال مواطنين بعد هذا التوقيت .

وناشدت الوزارة اصحاب المنشآت السياحية المختلفة بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارتى الصحة والداخلية، حيث ان الوضع جد خطير، ولا يحتمل التجاوزات والتي قد يكون لها مردود سلبى كبير على الحالة الصحية في قطاع غزة .

