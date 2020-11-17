العقيد شحادة: إجراءاتنا القانونية لحفظ أمن المواطن وسلامته

غزة- الرأي

قال مدير الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة في غزة العقيد تامر شحادة، إن الإجراءات القانونية التي تتخذ بحق المخالفين هي لحفظ أمن المواطن وسلامته .

وأشاد العقيد شحادة خلال لقاء جمعه بمجموعة من الصحفيين ونشطاء الإعلام بمكتبه في المديرية العامة للشرطة، بدور الإعلام المجتمعي في نقل الأخبار والمعلومات للمواطنين، مؤكداً على دور مواقع التواصل الاجتماعي في التأثير على سلوك المواطنين وتوجيههم إلى تنفيذ السلوكيات الصحيحة والتي بدورها تُعزز القيم المجتمعية والقانونية التي تحفظ حياة المواطنين وسلامتهم.

وأضاف: "نحن نعمل وفق ظروف استثنائية وهذا مرجعه العديد من الظروف الاقتصادية والأمنية والمجتمعية والصحية التي يعاني منها قطاع غزة ".

وشدد على أن شرطة المرور تتعامل مع الجميع بنفس الإجراءات، فالقانون يسير على الجميع دون تمييز بين أحد، ومن يُخطئ يحاسب وفق القانون .

وأوضح أن الحالة المرورية هي مسؤولية مشتركة وليست واجب فقط على شرطة المرور، مضيفا: "على كل مواطن أن يتحمل مسؤوليته المجتمعية ويلتزم بالإجراءات القانونية التي ما وجدت إلا لحفظ سلامته وأمنه".

واستمع العقيد شحادة في ختام اللقاء، إلى مقترحات ونقاشات النشطاء والإعلاميين لتعزيز دور أفراد المجتمع في تحقيق السلامة المرورية، منوهاً إلى ضرورة نقل المعلومة من مصادرها الرسمية منعاً لبث الشائعات التي من شأنها تهدم استقرار المجتمع الداخلي .