الصحة بالضفة: 11 وفاة و1158 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

فلسطين المحتلة - الرأي

أعلنت وزارة الصحة في الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، تسجيل 11 وفاة و1158 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 774 في كافة أرجاء فلسطين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 6 حالات وفاة في الضفة الغربية المحتلة، وهما: "مواطنة 55 من سنجل بمحافظة رام الله والبيرة، مواطن 80 عاماً من بيت إكسا في بضواحي القدس، مواطن 68 عاما من زنوبا ومواطنة 55 عاما من برقية بمحافظة جنين، مواطن 60 عاما من مخيم عسكر القدس ومواطنة 67 عاما من نابلس، إضافة إلى مواطن 66 عاما ومواطنة 73 عاما من قطاع غزة، و3 حالات وفاة في مدينة القدس".

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 426 حالة في الضفة الغربية الخليل 56، جنين 19، نابلس 138، طولكرم 6، قلقيلية 5، سلفيت 7، بيت لحم 155، رام الله والبيرة 40، قطاع غزة 305، مدينة القدس 43.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل 93، محافظة نابلس 155، محافظة بيت لحم 98، محافظة قلقيلية 12، محافظة رام الله والبيرة 76، جنين 48، أريحا والأغوار 7، سلفيت 11، طولكرم 34، طوباس 12، قطاع غزة 486، ضواحي القدس 36، مدينة القدس 90.

ولفتت الوزارة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.