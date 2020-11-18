النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2680) الأربعاء 18/11/2020

07:27كيف تتعامل مع مصاب كورونا في منزلك؟

08:47مستشفى الأندونيسي تحذر من خطورة تزايد أعداد مصابي "كورونا" فئة الشباب

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