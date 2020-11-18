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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2680) الأربعاء 18/11/2020

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:42

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2680) الأربعاء 18/11/2020

 

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18 تشرين ثاني (نوفمبر)

  • 2003م كتائب القسّام و سرايا القدس تعلنان مسؤوليّتهما المشتركة عن استهداف ناقلات جندٍ صهيونية في منطقة القصّاص برفح ، و قتل و غصابة 6 من جنود الاحتلال .
  • 2002م الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة في طولكرم خلال عمليّة له لاغتيال أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى طارق الزغل ، و أدّت العمليّة الصهيونية إلى استشهاده و معه 4 مدنيّين فلسطينيين ، و إصابة  آخرين بجروح .
  • 2001م استشهاد عثمان ديب الرزاينة من كتائب القسام ولد الشهيد الرزاينة في مخيم جباليا، وعشق الجهاد والشهادة فالتزم في مسجد الخلفاء الراشدين, ولم يكن عثمان الشهيد الأول الذي تقدمه عائلته، فقد سبق أن قدمت إبنها البكر أيمن.
  • 2000م اقتحام مستوطنة "كفار داروم" وسط قطاع غزة وقُتِل جنديّان إسرائيليان وأصيب آخر بجروح عندما اقتحم الشهيد بهاء الدين سلامة سعيد (27 عاماً)، من سكان مخيم المغازي للاجئين و يعمل في جهاز الأمن الوقائي، مستوطنة كفار داروم.
  • 1994م مجزرة مسجد "فلسطين" في غزة حيث قامت شرطة الحكم الذاتي بقتل 12ممواطناً فلسطينياً و جرح أكثر من 200 آخرين لدى خروجهم من صلاة الجمعة في مسجد فلسطين بمدينة غزة .
  • 1994 م مصرع أربعة عشر مواطناً برصاص الشرطة الفلسطينية التي دهمت مسجد فلسطين في مدينة غزة لمنع احتجاجات شعبية ضد اتفاق أوسلو للحكم الذاتي.
  • 1931م الإحصاء البريطاني الثاني في فلسطين يبين أن العدد الإجمالي للسكان بلغ 1.035.4 نسمة منهم:73.4% مسلمون, 8.6% مسيحيون, 16.9% يهود.
  • 1931م تأسيس "المنظمة العسكرية القومية لـ (إسرائيل)" ، في فلسطين العربية
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