النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2680) الأربعاء 18/11/2020
أخبار فلسطينية
- الداخلية بغزة تحذر من خطوة صعبة في مواجهة كورونا!
- الكيلة: الإغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة وسنعتمد الإغلاق الذكي للمناطق المصابة
- »"كورونا" في فلسطين:11 وفاة ورصد الحصيلة الأعلى للإصابات بتسجيل 1158 حالة...
- الحكومة الفلسطينية تتجه لمقاضاة الشركات العاملة بالمستوطنات وتنذر الدول العربية المطبعة
- الجهاد تطالب بحوارات مصالحة ذات مصداقية وعدم الارتهان لسياسات خارجية
- عودة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
- برعاية مصرية.. اجتماع حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية
- الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل
- ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو لا ينوي تسليم غانتس رئاسة الحكومة
- تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان
- السجن لتاجر إسرائيلي باع مواد لـ«حماس»
- استطلاع: الليكود 29 مقعدًا والمشتركة 11
- نتنياهو يهاتف بايدن: "أكد التزامه تجاه إسرائيل وأمنها"
- الصحة الإسرائيلية: انخفاض الإصابات النشطة إلى 8,052
- بعد كشف ألغام بالجولان؛ غانتس: سنرد بشدة في لبنان أو سورية
اخبار دولية
- وفد أميركي إلى البحرين وإسرائيل في أول رحلة طيران
- 6 دول أفريقية قابلة لتغيير تصويتها لصالح تل أبيب
- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يؤكد استمرار حشد الدعم لمنظمة أونروا
- إيطاليا قلقة من مناقصة الاستيطان في القدس
اخبار عربية
- السعودية ترفض إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة شرق القدس
- الأمين العام المساعد للجامعة العربية يحذر من تحديات العملية التعليمية بفلسطين جراء كورونا
- البرلمان العربي يدين مشروعاً استيطانياً جديداً بالأرض الفلسطينية المحتلة
- »الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- مسؤول فلسطيني: عودة العلاقة مع إسرائيل تشمل استئناف المقاصة – (تغريدة)
- الرئاسة الفلسطينية: ننتظر موقف إدارة بايدن من الصراع العربي الإسرائيلي
- إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع جيش الاحتلال شمالي القدس
- قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة وتهدم منشآت زراعية وسكنية بالأغوار وتنذر أخرى…
- مأساة الأسرى المصابين بفيروس “كورونا” تتفاقم.. وسلطات الاحتلال تتعمد الإهمال الطبي
- الحكومة الفلسطينية تتجه لمقاضاة الشركات العاملة بالمستوطنات وتنذر الدول العربية المطبعة
- الجهاد تطالب بحوارات مصالحة ذات مصداقية وعدم الارتهان لسياسات خارجية
الشرق الأوسط
- نتنياهو لا ينوي تسليم غانتس رئاسة الحكومة
- تل أبيب تحذر دمشق بعد تفكيك «حقل ألغام» في الجولان
- وفد أميركي إلى البحرين وإسرائيل في أول رحلة طيران
- السجن لتاجر إسرائيلي باع مواد لـ«حماس»
- 6 دول أفريقية قابلة لتغيير تصويتها لصالح تل أبيب
- عودة التنسيق الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية
- السعودية ترفض إنشاء إسرائيل وحدات استيطانية جديدة شرق القدس
-
الاخبار اللبنانية
· السلطة تنهي «تمرّدها»: عودة إلى الحضن الإسرائيلي
الخليج الإماراتية
الاهرام المصرية
· إعلان بـ"استئناف التنسيق" الفلسطيني - الإسرائيلي
الشروق المصرية
- برعاية مصرية.. اجتماع حركتي فتح وحماس لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الفلسطينية
- قتلى في صفوف الجيش السوري جراء غارات إسرائيلية
- سانا: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلي في سماء دمشق
- أمين عام منظمة التعاون الإسلامي يؤكد استمرار حشد الدعم لمنظمة أونروا
- الأمين العام المساعد للجامعة العربية يحذر من تحديات العملية التعليمية بفلسطين جراء كورونا
الغد الأردنية
- إصابتان بـ”المطاط” والعشرات بالاختناق إثر اقتحام مخيم قلنديا
- وزير فلسطيني: سيتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل
- غزة: وفاتان و486 إصابة جديدة بكورونا
الشرق القطرية
- إيطاليا قلقة من مناقصة الاستيطان في القدس
- الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتداءاته بحق الفلسطينيين في عدد من مدن الضفة
- فلسطين تلاحق الإمارات قضائياً بعد دعم منتجات المستوطنات الإسرائيلية
- فيديو متداول من الإمارات حول انتشار منتجات المستوطنات الإسرائيلية بأسواقها
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 12 فلسطينيا بينهم أسير محرر
- البرلمان العربي يدين مشروعاً استيطانياً جديداً بالأرض الفلسطينية المحتلة
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- حماس تطالب السلطة بالتراجع فورا عن قرار عودة التنسيق الأمني
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- الجهاد الإسلامي : عودة التنسيق الأمني انقلاب على كل مساعي الشراكة الوطنية
- السلطة تعلن عودة "التنسيق الأمني" مع الاحتلال
- بماذا عَقَّب "غانتس" على عُبوات "الجولان"؟
- إصابة مواطنين خلال مواجهات مع الاحتلال شمالي القدس
- الداخلية بغزة تحذر من خطوة صعبة في مواجهة كورونا!
- آخر مستجدات كورونا في فلسطين.. أرقام خطيرة!
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القدس
الاحتلال يزعم إحباط تهريب أسلحة إلى لبنان
- برعاية مصرية: عقد لقاءات بين فتح وحماس واتفاق على استمرارها
- الكيلة: الإغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة وسنعتمد الإغلاق الذكي للمناطق المصابة
- قمة إسرائيلية - بحرينية - أميركية اليوم على وقع زيارة بومبيو لمستوطنة قرب رام الله
- تقييم إسرائيلي: استئناف التنسيق الأمني سيدفع لاستئناف المفاوضات
الحياة الجديدة
- "التعاون الإسلامي" تدين قرار إسرائيل بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة
- الاحتلال يسلم أمين سر فتح في القدس قراراً تعسفياً جديداً لتقييد نشاطاته
- السعودية تدين قرار الاحتلال طرح عطاء لبناء 1257 وحدة استيطانية في القدس
- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا شمال القدس
صحيفة الأيام
- »السلطة تعلن استئناف العلاقات مع إسرائيل "بعد رسالة أكدت التزام إسرائيل...
- »سلطات الاحتلال تطلق عملية تسجيل الأراضي والمنازل في القدس الشرقية
- »ترامب استطلع آراء مستشاريه بشأن إمكانية التحرك لضرب موقع نووي إيراني
- »ولي عهد الإمارات يقرر زيارة إسرائيل قريباً
- »الأردن يسجل أعلى حصيلة إصابات يومية منذ بدء الجائحة
- »الكيلة: الإغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة
- »"كورونا" في فلسطين:11 وفاة ورصد الحصيلة الأعلى للإصابات بتسجيل 1158 حالة...
- »الإعلان عن الفائزين بجوائز فلسطين للآداب والفنون والعلوم الإنسانية
وكالة الرأي
- تحذيرات من إصابات خطرة بصفوف الشباب بغزة جراء كورونا
- لجنة العزل المنزلي بالصحة تناقش تقديم الرعاية لمصابي كوفيد 19
- الفصائل: عودة السلطة للتنسيق مع الاحتلال مخالف للإجماع الوطني
- المرور تحرر 123 مخالفة بحق سائقين وركاب لعدم ارتداء الكمامة
- السلطة تعلن عودة التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي
- معروف: مكتب محاسبة يدرس تسعيرة المولدات التجارية
- إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف أسرى "جلبوع"
- الصحة بالضفة: 11 وفاة و1158 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين
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وكالة صفا
- ريفلين مهنئا بايدن: لا شك أن أمريكا تحت قيادتك ستلتزم بأمن إسرائيل
- زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين ببحر السودانية
- بومبيو يزور "مصنع نبيذ" بمستوطنة ويشارك بقمة بحضور البحرين بالقدس
- "التعاون الإسلامي" تدين قرار "إسرائيل" بناء 1257 وحدة استيطانية جديدة
- الاحتلال يخطر بهدم مسكن وحديقة منزلية في سبسطية
- اشتية يدعو لاستئناف المفاوضات مع "إسرائيل" من حيث توقفت
وكالة سما
- ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل
- مقتل 3 عسكريين سوريين بغارة إسرائيلية على جنوب دمشق فجر اليوم
- الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق
- سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق
- الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل
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وكالة فلسطين اليوم
- آلية لصرف المستحقات...ملحم يُعلن: صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل
- جيش الاحتلال يعزز نشر القبة الحديدية في الشمال
- استشهاد 3 جنود سوريين في قصف إسرائيلي على دمشق والجولان
- الجهاد الإسلامي : إعادة علاقات السلطة مع الاحتلال انقلاب على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالف مع العدو
- ضربة لجهود انهاء الانقسام الفلسطيني..محلل سياسي: قرار السلطة الفلسطينية بالعودة للتنسيق الامني لم يكن مفاجئ
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عرب 48
- مصر: فتح وحماس تتفاهمان على نقاط لتحقيق المصالحة
- إيطاليا والسعوديّة تعبّران عن "قلقهما" إزاء توسع الاستيطان الإسرائيليّ
- إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم قلنديا
- استطلاع: الليكود 29 مقعدًا والمشتركة 11
- نتنياهو يهاتف بايدن: "أكد التزامه تجاه إسرائيل وأمنها"
- الصحة الإسرائيلية: انخفاض الإصابات النشطة إلى 8,052
- بعد كشف ألغام بالجولان؛ غانتس: سنرد بشدة في لبنان أو سورية
- إعادة نسبة البطالة إلى أقل من 10% سيستغرق سنوات"
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وكالة وفا
- الاحتلال يعتقل 5 أسرى محررين من محافظة طولكرم
- 40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية
- الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية العُماني
- الكيلة: الإغلاق الشامل غير موجود على أجندة الحكومة
حدث في مثل هذا اليوم
18 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2003م كتائب القسّام و سرايا القدس تعلنان مسؤوليّتهما المشتركة عن استهداف ناقلات جندٍ صهيونية في منطقة القصّاص برفح ، و قتل و غصابة 6 من جنود الاحتلال .
- 2002م الاحتلال الصهيوني يرتكب مجزرة جديدة في طولكرم خلال عمليّة له لاغتيال أحد نشطاء كتائب شهداء الأقصى طارق الزغل ، و أدّت العمليّة الصهيونية إلى استشهاده و معه 4 مدنيّين فلسطينيين ، و إصابة آخرين بجروح .
- 2001م استشهاد عثمان ديب الرزاينة من كتائب القسام ولد الشهيد الرزاينة في مخيم جباليا، وعشق الجهاد والشهادة فالتزم في مسجد الخلفاء الراشدين, ولم يكن عثمان الشهيد الأول الذي تقدمه عائلته، فقد سبق أن قدمت إبنها البكر أيمن.
- 2000م اقتحام مستوطنة "كفار داروم" وسط قطاع غزة وقُتِل جنديّان إسرائيليان وأصيب آخر بجروح عندما اقتحم الشهيد بهاء الدين سلامة سعيد (27 عاماً)، من سكان مخيم المغازي للاجئين و يعمل في جهاز الأمن الوقائي، مستوطنة كفار داروم.
- 1994م مجزرة مسجد "فلسطين" في غزة حيث قامت شرطة الحكم الذاتي بقتل 12ممواطناً فلسطينياً و جرح أكثر من 200 آخرين لدى خروجهم من صلاة الجمعة في مسجد فلسطين بمدينة غزة .
- 1994 م مصرع أربعة عشر مواطناً برصاص الشرطة الفلسطينية التي دهمت مسجد فلسطين في مدينة غزة لمنع احتجاجات شعبية ضد اتفاق أوسلو للحكم الذاتي.
- 1931م الإحصاء البريطاني الثاني في فلسطين يبين أن العدد الإجمالي للسكان بلغ 1.035.4 نسمة منهم:73.4% مسلمون, 8.6% مسيحيون, 16.9% يهود.
- 1931م تأسيس "المنظمة العسكرية القومية لـ (إسرائيل)" ، في فلسطين العربية
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