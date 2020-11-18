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الاحتلال يسلم ثلاثة فلسطينيين قرارات إبعاد عن المسجد الأقصى

18 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 06:13

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فلسطين المحتلة - الرأي

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة قرارات إبعاد عن المسجد الاقصى المبارك تتراوح بين أسبوع وستة أشهر لفلسطينيين من مدينة القدس.

وشملت قرارات الإبعاد مدير مركز المخطوطات في المسجد الاقصى المبارك رضوان عمرو، وحارس المسجد محمد الصالحي قرارين، وذلك لمدة أسبوع.

كما سلمت شرطة الاحتلال نائب أمين سر اللجنة التنظيمية لحركة فتح عرين الزعانين، قراراً بإبعاده عن المسجد الاقصى المبارك لستة شهور.

وكان الاحتلال قد أفرج عن عضو إقليم القدس لحركة فتح ياسر درويش بعد استدعائه صباح اليوم للتحقيق في مركز "المسكوبية".

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