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7 وفيات و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

19 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:54

رام الله - الرأي

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 7 حالات وفاة و883 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه تم تسجل 7 حالات وفاة بالضفة الغربية (مواطن 90 عاماً من مخيم جنين، مواطنة 49 عاما ومواطن 69 عاماً من نابلس، مواطنة من حلحول، ومواطن 64 عاماً من ترقوميا بمحافظة الخليل، مواطن 66 عاما ومواطن 62 عاماً من قلقيلية).

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (113)، محافظة نابلس (238)، محافظة بيت لحم (68)، محافظة قلقيلية (17)، محافظة رام الله والبيرة (90)، جنين (92)، أريحا والأغوار (8)، سلفيت (19)، طولكرم (34)، طوباس (37)، ضواحي القدس (26)، مدينة القدس (141).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد تم تسجيل 281 حالة في الضفة الغربية (الخليل 48، جنين 45، نابلس 103، طولكرم 19،  سلفيت 16، رام الله والبيرة 36، طوباس 5، أريحا والأغوار 9)، مدينة القدس 286.

وذكرت الوزارة، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 86.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 12.2%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 45 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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