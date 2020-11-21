غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2683) السبت 21/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

الصحة بغزة تعلن عن تسجيلها 4 حالات وفاة و 891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و225 حالة تعافي

الرئاسة الفلسطينية تؤكد التزامها بالذهاب لمفاوضات لتحقيق السلام مع إسرائيل

صحيفة: السلطة الفلسطينية تُقدّم أوراق اعتمادها " لا رواتب للأسرى بل مساعدات"..

فلسطين تشيد بالتصويت الأممي “الكاسح” على قرارات تقرير المصير والسيادة على الموارد

خطيب الأقصى يُحذِّر من تضييقات الاحتلال على المسجد وروّاده

القدرة: تزايد الإصابات بكورونا ينذر بالأسوأ

الكيلة: اللجنة الوطنية لـ"كوفاكس" تبحث شراء الطعم المضاد ل"كورونا"

الشيخ عدنان يطالب السلطة بالإفراج عن الناشط نزار بنات

أخبار إسرائيلية

نتنياهو يخضع لفحوصات طبية.. ومتحدثه: حالته الصحية ممتازة

رئيس الأركان الإسرائيلي يخضع للحجر الصحي



الاتحاد الأوروبي يدعم مزارعي اخبار دوليةالاتحاد الأوروبي يدعم مزارعي غزة المتضررين من إسرائيل

خبراء أمميون يدينون تدمير الاحتلال ممتلكات فلسطينية بالأغوار

بي بي سي: ما هي حركة بي دي أس العالمية التي تدعو لمقاطعة إسرائيل؟

الولايات المتحدة تسمح للجاسوس جوناثان بولارد بالعودة إلى إسرائيل

أكثر من 57 مليون إصابة بكورونا عالميًا

البرلمان التركي يدين زيارة "بومبيو" مستوطنة إسرائيلية بالضفة

إدارة ترامب تعتبر استئناف التنسيق الأمني الفلسطيني الإسرائيلي مكسباً لسياستها

أخبار عربية

السعودية تستضيف اليوم قمة قادة مجموعة العشرين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

الخطر يزداد: 8 وفيات ونحو 1500إصابة بكورونا … وغزة أمام مفترق صعب وإسرائيل…

نقاط التماس تنفجر في وجه الاحتلال … ومواجهات توقع العديد من الإصابات

غزة.. هيئة الشباب والثقافة تطلق مسابقة بحثية دولية مناهضة للتطبيع مع الاحتلال

الشرق الأوسط

إصابة طفل فلسطيني برصاص الاحتلال في اليوم العالمي للطفل

اتفاق أولي بين إسرائيل والسلطة على تحرير الأموال والمفاوضات

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

7109 إصابات بكورونا و304 وفاة بين الجاليات الفلسطينية منذ انتشار الوباء

الشروق المصرية

بي بي سي.. بومبيو وحركة مقاطعة إسرائيل: مغردون عرب يهاجمون تصريحاته حول معاداة السامية

الرئاسة الفلسطينية تؤكد التزامها بالذهاب لمفاوضات لتحقيق السلام مع إسرائيل

رياض المالكي: ضم أراضي المستوطنات لإسرائيل جريمة حرب تستوجب المحاسبة

إصابة شابين واختناق العشرات خلال قمع الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة فلسطينية

الغد الأردنية

إصابات بالرصاص والاختناق بمواجهات مع الاحتلال بالضفة الغربية

الشرق القطرية

قيادي فلسطيني: زيارة بومبيو محاولة لشرعنة المستوطنات

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

خاص أبو كرش: 40% من مصابي كورونا بغزة حالتهم بين الحرجة وشديدة الخطورة

خاص أبو عصب: استهتار إدارة "جلبوع" يفاقم الوضع الوبائي في السجن

خبراء أمميون يدينون تدمير الاحتلال ممتلكات فلسطينية بالأغوار

ماذا قالت كتائب القسام في ذكرى استشهاد الشيخ "عزالدين"؟

لماذا قدمت قيادة السلطة مصالحها على خيارات الشعب والوحدة؟

القدس المحلية

وحدات خاصة تخطف شابًا من طولكرم

إغلاق مدرسة في بيت لحم بسبب كورونا

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم عايدة

الاحتلال يعتقل شابين من كفر قدوم.. أحدهما جريح

مقتل شاب فلسطيني في الرملة

أعاد اعتقالها إدارياً.. الصحفية بشرى الطويل ورحلة معاناة جديدة في سجون الاحتلال

جامعة النجاح تشارك بمشروع الزراعة الدقيقة في فلسطين

كشف ملابسات عملية سرقة أدوية من صحة بيت لحم

محافظ بيت لحم يغلق مديرية الاقتصاد الوطني بسبب فيروس "كورونا"

الكورونا تضرب نابلس بقوة

مستوطنون يجرفون قطعة ارض لمواطن من قرية كيسان

الحياة الجديدة

غزيون يهربون من كورونا بممارسة الرياضة

التزام شكلي يضاعف عدد الإصابات بكورونا في نابلس

حركة فتح تكرّم ذوي الشهداء والأسرى في أبوديس

12ألف مصلٍ يؤدون صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات مشددة

الأيام

إقامة بؤرة استيطانية جديدة على أراضي جالود

الاحتلال يعتقل ثلاثة شبان على حاجز بيت فوريك وشاباً على حاجز زعترة

سخرية من بومبيو بعد أن غرّد أنه يغادر من مطار القدس

الاحتلال يمنع آلاف المواطنين من الضفة من الصلاة في الأقصى

وكالة صفا

الاحتلال يعتدي بالضرب على ثلاثة شبان على حاجز جنوب بيت لحم

مستوطنون ينصبون خيمة وخزانات مياه فوق اراضي جالود

اتحاد الجاليات الفلسطينية بأوروبا يرفض عودة العلاقات بين السلطة و"إسرائيل"

164 مخالفة لمركبات وإنهاء 20 تجمعا بغزة

"حماس": حديث فتح عن المصالحة يتعارض مع سلوكها المخالف للإجماع الوطني

نجل مروان البرغوثي: سننشر وثائق تكشف الخونة المتورطين برفض إطلاق والدي

الشعبيّة تطالب السلطة بالتوقف عن قمع الحريات

وكالة الرأي الفلسطينية

الصحة: مرضى كورونا يشغلون ثلثي غرف العناية المركزة

الأوقاف تغلق مسجدين بخانيونس وآخر برفح

النائب العام يؤكد على ضرورة تكاتف الجهود للحد من انتشار كورونا

فلسطين اليوم

صحيفة تكشف ثمن أموال المقاصة الذي ستقدمه السلطة ..!!

مستشار وزير الصحة : الوضع الوبائي في غزة كارثي ووفاة شاب دون أي أمراض مقلق

عطايا: تصريحات بومبيو وقاحة أمريكيّة وعدوان على حقوق الشّعب الفلسطيني

د. الحساينة: اعتقال اجهزة السلطة للناشط بنات تجاوز للقانون والحريات العامة

الأمطار تفرض اغلاقا كاملا على شوارع رئيسية في "إسرائيل"

مسعف يروي تفاصيل اعتداء جنود الاحتلال عليه اثناء محاولته انقاذ مصابين

قوات الاحتلال تعتقل شابا على حاجز زعترة

سما نيوز

صحيفة: السلطة الفلسطينية تُقدّم أوراق اعتمادها " لا رواتب للأسرى بل مساعدات"..

الأونروا تبدأ بتوزيع "الكابونات الصفراء" ضمن دورتها الرابعة ....رابط فحص موعد الاستلام

الجمهوريون يتهمون البرلمانية الفلسطينية رشيدة طليب بمعاداة السامية

مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة فتحي أبو وردة: الوضع في القطاع كارثي وأغلب المناطق مصنفة حمراء.

عرب 48

مستوطنون يشرعون بإقامة مستوطنة جديدة قرب نابلس

استنكار فلسطيني لإعلان الولايات المتحدة حول بضائع المستوطنات

الخليل: اعتقال ناشط انتقد وصف عودة التنسيق الأمني بـ"الانتصار"

وكالة وفا

وزيرة الصحة: اللجنة الوطنية لـ"كوفاكس" تعقد ا ...

الرئاسة ترحب بموقف "الرباعية" حول أهمية الخطوة الفلسطينية بإعادة العلاقات مع الجانب الإسرائيلي

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