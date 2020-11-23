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التعادل السلبي يحسم مواجهة ليدز بضيفه أرسنال

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 08:03

التعادل السلبي يحسم مواجهة ليدز بضيفه أرسنال
التعادل السلبي يحسم مواجهة ليدز بضيفه أرسنال

حسم التعادل السلبي مواجهة ليدز يونايتد بضيفه أرسنال، الأحد، ضمن الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

جاءت المباراة جيدة المستوى في شوطها الأول، مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض، الذين أهدروا العديد من الفرص أمام مرمى بيرد لينو.

وتابع ليدز نهجه الهجومي في الشوط الثاني، في وقت تراجع فيه لاعبو أرسنال للخطوط الخلفية متأثرين بحالة الطرد، التي خرج على إثرها المهاجم نيكولاس بيبي من أرض الملعب.

وحاول ليدز استغلال حالة النقص العددي في صفوف الخصم، لكن تألق الألماني لينو والقائم الأيمن لمرمى أرسنال، حالا دون اهتزاز الشباك حتى نهاية المباراة.  

وبهذا، وصل ليدز للنقطة 11 في المركز الرابع عشر، في حين ظل آرسنال في المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة. 

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