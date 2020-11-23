رحلة جوية مباشرة من تل ابيب إلى السعودية

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت قناة "كان" العبرية، عن إقلاع رحلة جوية أمس الأحد، من مطار "بن غوريون" في تل أبيب إلى مدينة نيوم السعودية.

وحسب تقرير للقناة فإن رحلة أقلعت يوم أمس في تمام الساعة 17:00 من مطار بن غوريون إلى مدينة نيوم في السعودية، بعد حوالي 4 ساعات أقلعت الطائرة عائدة إلى مطار بن غوريون".

وتكهنت القناة بسبب الزيارة السريعة للسعودية من قبل طائرة إسرائيلية، قائلة: "في ذلك الوقت كان هناك خطاب من بومبيو وبن سلمان، إما أن بومبيو طلب شحنة أخرى من نبيذ بساغوت، أو أن نتنياهو ويوسي كوهين طاروا لشرب القهوة مع محمد بن سلمان.