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النيابة العامة تحقق بـ 590 قضية وتوقف 192 متهمًا

23 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:31

النيابة العامة تحقق بـ 590 قضية وتوقف 192 متهمًا
النيابة العامة تحقق بـ 590 قضية وتوقف 192 متهمًا

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، أمس الأحد، تحقيقاً في 590 قضية متنوعة على مستوى محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للأمن والاستقرار المجتمعي فى ظل جائحة كورونا التى يمر بها القطاع.

وذكرت النيابة أنها سجلت قضية واحدة تتعلق  بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، فيما تم تسجيل 89 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي

وأضافت النيابة العامة أنه تم تسجيل 500 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي. 

وأفادت بأنها اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، إلى جانب توقيف 192 متهماً على مختلف القضايا المذكورة. 

وأكدت النيابة العامة استمرار الإجراءات بحق الآخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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