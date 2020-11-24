وكالة الرأي الفلسطينية غزة تسجّل 3 وفيات و685 إصابة بكورونا خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشرع بالضخ التجريبي لبئر مياه الرحمة غرب المدينة وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد الأسرى المصابين بفيروس كورونا إلى 135 وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تحقق فى369 قضية متنوعة بمحافظات غزة وكالة الرأي الفلسطينية تعليم غرب غزة تعقد اجتماعاً موسعاً للمشرفين التربويين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يطرد عائلات فلسطينية في الأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 11 مواطنًا بالضفة بينهم فتى وكالة الرأي الفلسطينية بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء غائمة جزئيًا اليوم ومنخفض جوي غدًا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة: وقف العمليات المجدولة وإغلاق العيادات الخارجية 14 يومًا
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

في اليوم الأول لفتحه استثنائيًا

بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:00

غزة- الرأي

بدأت حافلات المسافرين عبر معبر رفح بمغادرة قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في اليوم الأول لفتحه في الاتجاهين مدة ثلاثة أيام.

ومع ساعات الصباح الأولى، جهزت أطقم الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، حيث غادر عدد من الحافلات باتجاه الصالة المصرية، وينتظر بدء وصول حافلات العائدين مع ساعات الظهر.

تُشرف أطقم هيئة المعابر منذ يوم الاثنين على إجراء فحص كورونا لجميع المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف المغادرين، وعلى مدار ثلاثة أيام، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت، الأحد، عن فتح معبر رفح ثلاثة أيام (من الثلاثاء إلى الخميس) لعبور المسافرين في الاتجاهين.

ومنذ انتشار جائحة كورونا في غزة، نهاية أغسطس الماضي، يتم فتح معبر رفح على فترات، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وضمن بروتوكول خاص للحد من انتشار الفيروس.

3ac1625c-ae65-447a-b573-ae43bedd2cfa 1ebf205e-1f18-4194-b7e0-baa9eb0e46db 6a2c2d32-b27e-49a6-b964-4e2b3b55f485 8fb00896-abb5-4395-b747-55c86d640f37 85345cea-55cc-4529-9c79-1a1fabc776eb 34c54e63-6f66-485a-aabe-093c11781ff9 122778968_2742219559389221_577173989601281123_o b14c83a0-716d-4ea2-95d8-9e8d056dfcf4 d25853d2-f755-45e2-bd72-4f6048f1f5b6 e19bfae0-dabe-4af1-8179-4c879c3ea702
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟