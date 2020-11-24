بدء مغادرة حافلات المسافرين عبر معبر رفح

غزة- الرأي

بدأت حافلات المسافرين عبر معبر رفح بمغادرة قطاع غزة، صباح الثلاثاء، في اليوم الأول لفتحه في الاتجاهين مدة ثلاثة أيام.

ومع ساعات الصباح الأولى، جهزت أطقم الهيئة العامة للمعابر بوزارة الداخلية والأمن الوطني حافلات المسافرين في الصالة الخارجية للمعبر، حيث غادر عدد من الحافلات باتجاه الصالة المصرية، وينتظر بدء وصول حافلات العائدين مع ساعات الظهر.

تُشرف أطقم هيئة المعابر منذ يوم الاثنين على إجراء فحص كورونا لجميع المسافرين الواردة أسماؤهم في كشف المغادرين، وعلى مدار ثلاثة أيام، في المراكز الصحية المعلن عنها بمحافظات غزة، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني أعلنت، الأحد، عن فتح معبر رفح ثلاثة أيام (من الثلاثاء إلى الخميس) لعبور المسافرين في الاتجاهين.

ومنذ انتشار جائحة كورونا في غزة، نهاية أغسطس الماضي، يتم فتح معبر رفح على فترات، وفق إجراءات الوقاية والسلامة، وضمن بروتوكول خاص للحد من انتشار الفيروس.