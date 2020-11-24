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14 وفاة و1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

24 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:06

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله تسجيل 14 حالة وفاة و1261 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي للحالة الوبائية، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجل 8 حالات وفاة بالضفة الغربية (3 مواطنين من بيت لحم "66، 66، 76" عاما، 3 مواطنين من ضواحي القدس "63، 65، 66" عاماً، مواطنة من جنين 76 عاما، مواطن من أريحا 76 عاما) و6 حالات وفاة مدينة القدس.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (166)، محافظة نابلس (224)، محافظة بيت لحم (89)، محافظة قلقيلية (80)، محافظة رام الله والبيرة (146)، جنين (158)، أريحا والأغوار (23)، سلفيت (70)، طولكرم (98)، طوباس (34)، ضواحي القدس (38)، مدينة القدس

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 284 حالة في الضفة الغربية (الخليل 54، جنين 36، نابلس 72، طولكرم 13،  سلفيت 15،  قلقيلية 38، طوباس 4، أريحا 52)، مدينة القدس 84..

وأشارت الوزارة إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 82.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 17%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 54 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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