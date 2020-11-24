أبومرزوق: حماس ضد حل الدولتين ومع الإجماع الوطني

وكالات-الرأي:

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، "موسى أبو مرزوق"، "إن حركة حماس غير موافقة على حلّ الدولتين لكنها موافقة على الإجماع الوطني على دولة في الضفة الغربية وقطاع غزة".

وجدد أبو مرزوق تأكيده على أن خيارات حماس هي "وحدة الشعب وإنهاء الانقسام وتطوير الذات لتصبح قادرة على مواجهة الصعوبات والمقاومة الشاملة".

وأوضح أن المرحلة التي عرضت فيها حماس على السلطة الفلسطينية برنامج الوحدة الوطنية كانت معرضة للبديل والشطب وذهبنا من أجل إنقاذ القضية الفلسطينية وليس إنقاذ السلطة.

وتابع أبومرزوق، "عندما اختلفنا بين التزامن والتتابع أبلغنا فتح بأن لديها ثلاثة خيارات: التزامن، أو التتابع بإجراء انتخابات المجلس الوطني أولاً أو أن نطبق ما جاء في الورقة التي قدمها رئيس اللجنة العليا للانتخابات في عام 2019".

وأكد أنه لا يمكن أن يتم الاستغناء عن العرب ولا يمكن أن الرضا عن الموقف السلبي لبعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.