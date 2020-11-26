النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2688) الخميس26/11/2020

09:04مغادرة 936 مسافرًا ووصول 246 عائدًا عبر معبر رفح الأربعاء

09:23النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2688) الخميس26/11/2020

09:31بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في القدس

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