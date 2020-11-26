النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2688) الخميس26/11/2020
أخبار فلسطينية
- السلطة الفلسطينية تنذر بـ “إجراءات عقابية علنية” ضد المؤسسات الأهلية المتورطة بالتطبيع
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
- أبو الريش: نحن في مرحلة الاستجابة والتعايش.. وهذا ما يُبعدنا عن الإغلاق!
- الأونكتاد: الحصار يُخسّر قطاع غزة 16 مليار$ في عقد
- هنية يبحث حماية مسار الوحدة مع أمناء عامين لفصائل
- الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين
- فصائل المقاومة تؤكد: تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة
- حماس تكشف تفاصيل سلسلة اتصالات أجراها هنية مع قادة الفصائل بخصوص قرار السلطة الأخير
- وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين
- خسائر غزة جرّاء حصار الاحتلال تصل إلى 16.7 مليار دولار
أخبار إسرائيلية
- نتنياهو يعتزم زيارة البحرين قريباً
- المصادقة على مخطط لفتح مراكز تجارية بدءا من الجمعة
- تأجيل زيارة نتنياهو للمنامة بطلب من البحرين"
- الصحة الإسرائيلية: 576 إصابة جديدة بكورونا
- "الحكومة الإسرائيلية تبلور خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية"
- حاجز الزعيم: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال
اخبار دولية
- بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في القدس
- »البنك الدولي: السلطة تواجه عجزاً بـ760 مليون دولار حتى بعد تسلم أموال المقاصة
اخبار عربية
· البرلمان العربي يشدد على أهمية دعم وتعويض ضحايا الإرهاب
· وفاة زعيم حزب الأمة السوداني الصادق المهدي عن 84 عاما
- مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
- أبو الغيط ينبه لخطورة استمرار سرقة الاحتلال للموارد الفلسطينية
« الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
- الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس بعد إضراب دام 103 أيام
- مصادر إسرائيلية وسعودية تكشف تفاصيل جديدة عن محادثات نتنياهو- بن سلمان
- مشروط بـ «الولاء لإسرائيل»: مخطط إسرائيلي خبيث لتجنيس المقدسيين
- القلق من الوباء يتضاعف وتوقعات بارتفاع عدد المصابين لـ 3000 يوميا… وصحة غزة…
- استشهاد فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالقدس
- الهدم الإسرائيلي يتواصل.. والمستوطنون يعتدون على الفلسطينيين بالضرب وغاز الفلفل
- السلطة الفلسطينية تنذر بـ “إجراءات عقابية علنية” ضد المؤسسات الأهلية المتورطة بالتطبيع
- إصابة أسيرين فلسطينيين بـ “كورونا”.. والوضع داخل سجون الاحتلال ينذر بمخاطر كبيرة
-
الشرق الأوسط
· الاحتلال يهدم منازل في الضفة
الاخبار اللبنانية
الخليج الإماراتية
- إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية جنوبي دمشق والقنيطرة
· البرلمان العربي يشدد على أهمية دعم وتعويض ضحايا الإرهاب
الاهرام المصرية
الشروق المصرية
الغد الأردنية
- بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في القدس
- الاحتلال يطلق النار على شاب فلسطيني قرب حاجز الزعيم في…
· غزة: 6 وفيات و613 إصابة بكورونا
الشرق القطرية
- نتنياهو يعتزم زيارة البحرين قريباً
- الحُبّ أقوى من الاحتلال.. فلسطينية تعقد قرانها على أسير محكوم بـ (8) مؤبدات و(50) عاماً
- قرار صادم.. الإمارات توقف منح تأشيرات جديدة لـ13 دولة منها 6 دول عربية
-
الصحف المحلية
جريدة فلسطين
- الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الأخرس
- وفاة رئيس وزراء السودان السابق الصادق المهدي
- الأونكتاد: الحصار يُخسّر قطاع غزة 16 مليار$ في عقد
- هنية يبحث حماية مسار الوحدة مع أمناء عامين لفصائل
- ماذا قال الشيخ العاروري عن مباحثات المصالحة؟!
- استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في القدس
- أبو الريش: نحن في مرحلة الاستجابة والتعايش.. وهذا ما يُبعدنا عن الإغلاق!
القدس
- 5 وفيات و882 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
- الأمم المتحدة: الحصار الاسرائيلي يكلف اقتصاد غزة نحو 17 مليار دولار
- جيش الاحتلال ينهي تمريناً عسكرياً موسعاً على الحدود مع قطاع غزة
- "هموكيد": الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اعتقال لمئات القاصّرين الفلسطينيين في خرق ممنهج للقانون
- اعتقال مُطلق رصاص في زفاف ببيت لحم
الحياة الجديدة
- مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
- محدث | استشهاد شاب برصاص الاحتلال شرق القدس المحتلة
- محكمة احتلالية ترد استئناف عائلة مقدسية وتقرر اخلائها من منزلها في بلدة
- الاحتلال يفرج عن أمين سر حركة فتح في القدس بكفالة مالية
-
صحيفة الأيام
- غزة: مفوض "الأونروا" يلتقي اتحاد الموظفين دون إحراز تقدم على صعيد أزمة...
- »ترامب يدعو أنصاره إلى "قلب" نتيجة الانتخابات
- »الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال هجوم أميركي قريب على...
- »تأجيل زيارة نتنياهو المقررة للمنامة بطلب من البحرين
- »الإمارات توقف منح تأشيرات لمواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة
- »وفاة أسطورة كرة القدم الأرجنتينية مارادونا
- »البنك الدولي: السلطة تواجه عجزاً بـ760 مليون دولار حتى بعد تسلم أموال المقاصة
- »محكمة الاحتلال تقضي بإخلاء 5 عائلات فلسطينية من سلوان لصالح المستوطنين
وكالة الرأي
- الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الأخرس
- وفاة و63 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف المغتربين الفلسطينيين
- الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس ومسحات فحص كورونا لغزة
- الزراعة لـ"الرأي": لأول مرة تصدير زيت زيتون قطاع غزة لدول عربية
- العثور على جثة شاب داخل بئر شرقي طولكرم
- محدث استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال في القدس
- حماس: بدأنا الاجتماع بالفصائل لنصنع مسارًا صحياً للحالة الفلسطينية
- كشف وآلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الخميس
- الصحة: توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر لرعاية مصابي "كورونا"
-
وكالة صفا
- الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الأخرس
- وزير الاستيطان يتعهد بشرعنة عشرات البؤر الاستيطانية قبل رحيل ترامب
- الفصائل بغزة تدين بشدة عودة السلطة للتنسيق الأمني
- تقرير أممي: الحصار يُخسّر غزة 16 مليار $ في عقد
- العاروري: اختلفنا مع فتح حول تزامن الانتخابات.. وعودة السلطة لعلاقتها بالاحتلال صدمتنا
وكالة سما
- خاض الإضراب عن الطعام "نيابةً عن شعبنا وأسرانا"
- شاهد.. الاحتلال يفرج عن الأسير ماهر الاخرس
- تقرير: الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال ضربة أمريكية على إيران
- الصحة العالمية: وصول أجهزة تنفس صناعي لقطاع غزة و70 ألف مسحة لفحص كورونا خلال يومين
- فصائل المقاومة تؤكد: تجريم أي إجراءات عقابية تنوي السلطة فرضها ضد قطاع غزة
- حماس تكشف تفاصيل سلسلة اتصالات أجراها هنية مع قادة الفصائل بخصوص قرار السلطة الأخير
-
-
وكالة فلسطين اليوم
- المحرر الأخرس بعد وصوله لمستشفى النجاح
- أول تصريح للأخرس بعد الإفراج عنه: إضرابي رسالة للعالم بالظلم الواقع على شعبنا
- نُقل لمستشفى النجاح...بعد 103 يوم إضراب: الأسير ماهر الأخرس يُعانق الحرية وينتزع انتصاره
- "جيش الاحتلال" يستعد خشية من توجيه أمريكا ضربة عسكرية ضد "إيران"
- نعت الشهيد "نور شقير"..الجهاد: جرائم الاحتلال لن تثني شعبنا عن المضي في مقاومته وجهاده
عرب 48
- خسائر غزة جرّاء حصار الاحتلال تصل إلى 16.7 مليار دولار
- الاحتلال يعتقل مئات القاصرين الفلسطينيين في "خرق ممنهج لحقوقهم"
- 3 وفيات و140 إصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلّة
- المصادقة على مخطط لفتح مراكز تجارية بدءا من الجمعة
- تأجيل زيارة نتنياهو للمنامة بطلب من البحرين"
- الصحة الإسرائيلية: 576 إصابة جديدة بكورونا
- "الحكومة الإسرائيلية تبلور خطة لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية"
- حاجز الزعيم: استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال
-
وكالة وفا
- كورونا عالميا: نحو مليون و427 ألف وفاة و60 مليونا و721 ألف إ ...
- الأسير ماهر الأخرس يتنفس الحرية
- القدس: استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2002م اغتيال علاء الصباغ قائد كتائب شهداء الأقصى وعماد النشارتي قائد كتائب عز الدين القسام في جنين.
- 2001م عملية استشهادية في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة إيرز التي تفصل قطاع غزة عن أراضي فلسطين المحتلة، حيث قام تيسير العجرمي من كتائب القسام بتفجير نفسه وسط الجنود الصهاينة، مما أسفر حسب اعتراف العدو، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجراح والشهيد عن مخيم جباليا.
- 2000م ارتكبت قوات الاحتلال جريمة اغتيالٍ جديدة استهدفت خمسة من أبناء حماس في مدينة قلقيلية قرب قرية حبلة .. و الشهداء هم : فتحي زهران (22معاماً) ، و محمود يوسف العدل (28 عاماً) ، و زياد سلمي (17 عاماً) ، و مهدي قاسم جبر (16 عاماً) ، و محمد أبو عدوان (20 عاماً) .
- 1990 م مقتل خمسة جنود إسرائيليين في هجوم شنه فدائيون على وحدة احتلالية إسرائيلية في بلدة "شبعا" جنوب لبنان.
- 1988م الولايات المتحدة الأمريكية ترفض منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مما اضطر الجمعية العامة إلى الانتقال إلى المقر الأوروبي لها في جنيف، حتى يتمكن الرئيس عرفات من المشاركة في أعمال الجمعية العامة.
- 1986 م مقتل وجرح خمسة وثلاثين جنديا في هجوم على معسكر إسرائيلي في كريات شمونة نفذه الفدائي خالد أكر بطائرة شراعية. تبنت العملية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل.
- 1986م عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية (عملية الخالصة) حيث قام خالد أكر من الجهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) بتنفيذ عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية وذلك على معسكر للعدو الصهيوني في الخالصة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 35 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.
- 1985 م مقتل وجرح خمسة عشر متعاونا من ميليشيا جنوب لبنان (التي تديرها إسرائيل ويرأسها أنطوان لحد) في عملية فدائية نفذتها حميدة مصطفى.
- 1976 م منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تندد في قرار لها بمحاولات سلطة الاحتلال الإسرائيلية تغيير المعالم التاريخية لمدينة القدس القديمة (احتلت عام 1967).
- 1973م انعقاد القمة العربية السابعة في الجزائر وقد عقدت هذه القمة بعد حرب أكتوبر والمقاطعة العربية للدول الغربية ووقف ضخ البترول للغرب في نفس الوقت انضمت موريتانيا إلى جامعة الدول العربية.
-