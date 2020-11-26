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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2688) الخميس26/11/2020

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 09:23

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2688) الخميس26/11/2020

 

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  • 5 وفيات و882 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 24 ساعة
  • الأمم المتحدة: الحصار الاسرائيلي يكلف اقتصاد غزة نحو 17 مليار دولار
  • جيش الاحتلال ينهي تمريناً عسكرياً موسعاً على الحدود مع قطاع غزة
  • "هموكيد": الجيش الإسرائيلي ينفذ عمليات اعتقال لمئات القاصّرين الفلسطينيين في خرق ممنهج للقانون
  • اعتقال مُطلق رصاص في زفاف ببيت لحم

 

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حدث في مثل هذا اليوم

  • 26 تشرين ثاني (نوفمبر)
  • 2002م اغتيال علاء الصباغ قائد كتائب شهداء الأقصى وعماد النشارتي قائد كتائب عز الدين القسام في جنين.
  • 2001م عملية استشهادية في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية في منطقة إيرز التي تفصل قطاع غزة عن أراضي فلسطين المحتلة، حيث قام تيسير العجرمي من كتائب القسام بتفجير نفسه وسط الجنود الصهاينة، مما أسفر حسب اعتراف العدو، عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة اثنين آخرين بجراح والشهيد عن مخيم جباليا.
  • 2000م ارتكبت قوات الاحتلال جريمة اغتيالٍ جديدة استهدفت خمسة من أبناء حماس في مدينة قلقيلية قرب قرية حبلة .. و الشهداء هم : فتحي زهران (22معاماً) ، و محمود يوسف العدل (28 عاماً) ، و زياد سلمي (17 عاماً) ، و مهدي قاسم جبر (16 عاماً) ، و محمد أبو عدوان (20 عاماً) .
  • 1990 م مقتل خمسة جنود إسرائيليين في هجوم شنه فدائيون على وحدة احتلالية إسرائيلية في بلدة "شبعا" جنوب لبنان.
  • 1988م الولايات المتحدة الأمريكية ترفض منح الرئيس عرفات تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مما اضطر الجمعية العامة إلى الانتقال إلى المقر الأوروبي لها في جنيف، حتى يتمكن الرئيس عرفات من المشاركة في أعمال الجمعية العامة.
  • 1986 م مقتل وجرح خمسة وثلاثين جنديا في هجوم على معسكر إسرائيلي في كريات شمونة نفذه الفدائي خالد أكر بطائرة شراعية. تبنت العملية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/ القيادة العامة بزعامة أحمد جبريل.
  • 1986م عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية (عملية الخالصة) حيث قام خالد أكر من الجهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) بتنفيذ عملية جريئة ونوعية بواسطة طائرة شراعية وذلك على معسكر للعدو الصهيوني في الخالصة، وقد أسفرت العملية عن مقتل 35 ضابطاً وجندياً إسرائيلياً.
  • 1985 م مقتل وجرح خمسة عشر متعاونا من ميليشيا جنوب لبنان (التي تديرها إسرائيل ويرأسها أنطوان لحد) في عملية فدائية نفذتها حميدة مصطفى.
  • 1976 م منظمة التربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" تندد في قرار لها بمحاولات سلطة الاحتلال الإسرائيلية تغيير المعالم التاريخية لمدينة القدس القديمة (احتلت عام 1967).
  • 1973م انعقاد القمة العربية السابعة في الجزائر وقد عقدت هذه القمة بعد حرب أكتوبر والمقاطعة العربية للدول الغربية ووقف ضخ البترول للغرب في نفس الوقت انضمت موريتانيا إلى جامعة الدول العربية.
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لأول مرة منذ عام 2007.. تسويق منتجات غذائية في أسوق الضفة الغربية

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