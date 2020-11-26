قضاء الاحتلال يقر بطرد 87 فلسطينياً من القدس

القدس المحتلة - الرأي

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، أن ماتسمى المحكمة المركزية بالقدس، أصدرت أمراً قضائياً بطرد 87 فلسطينياً من أراضيهم، بزعم أن هذه الأراضي تعود لملكية مستوطنين يهود.

وقالت الصحيفة العبرية، اليوم الخميس، إن المحكمة وافقت على طلب منظمة "عتيرت كوهينم" الاستيطانية المتطرفة، وأقرت بطرد87 فلسطينيا من أراضيهم بسلوان، بزعم أنها ملك لليهود قبل العام 1948.

وبحسب هآرتس، أقرت المحكمة بمصادرة هذه الأراضي الفلسطينية، في منطقة سلوان قضاء القدس، وفقا لقانون أملاك الغائبين، الذي تم بموجبه مصادرة معظم أراضي الفلسطينيين في المدينة.

ووصفت الصحيفة العبرية، هذا القرار، بأنه انتصار جديد للجمعيات الاستيطانية اليهودية المتطرفة، التي تزعم ملكيتها لأراضي السكان الفلسطينيين بالقدس.

وأشارت الى أن الدولة تساعد جمعية "عتيرت كوهنيم" الاستيطانية المتطرفة، في بناء أحياء وبؤر استيطانية، وسط القرى العربية بمدينة القدس.