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الاقتصاد تنظم 104 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 12:33

الاقتصاد تنظم 104 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق
الاقتصاد تنظم 104 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق

غزة- الرأي

نظمت طواقم حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني في غزة، 104 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق.

وقالت الوزارة، إنه تم تحرير 15 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، و25 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية.

وذكرت أنه تم تنفيذ 11 جولة ميدانية لمنشآت تجارية، مشيرةً إلى أنه تم التركيز في الجولات على المطاعم والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية.

كما لفتت إلى أن الإدارة العامة للشركات استقبلت 250 مواطن منذ بداية الأسبوع، ونفذت 190 معاملة، و 13 زيارة كشف ميداني على محال تجارية للتأكد من ممارسة الأعمال حسب القانون.
في حين نظمت دائرة المعادن الثمينة  9 زيارات لمحال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

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