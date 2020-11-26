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تعافي 602 حالات

12 وفاة و1250 إصابة جديدة بكورونا بالضفة والقدس

26 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 01:33

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، تسجيل 12 حالة وفاة و1250 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة الغربية والقدس خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة بالضفة الغربية "طوباس (1)، بيت لحم (1)، جنين (4)، نابلس (2)، قلقيلية (1) و3 حالات في مدينة القدس.

وذكرت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: الخليل (166)، نابلس (202)، بيت لحم (135)، قلقيلية (60)، رام الله والبيرة (168)، جنين (137)، أريحا والأغوار (7)، سلفيت (85)، طولكرم (64)، طوباس (56)، ضواحي القدس (30)، مدينة القدس (140).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سُجّلت على النحو التالي: الخليل (92)، جنين (42)، نابلس (42)، طولكرم (41)، رام الله والبيرة (73)، بيت لحم (139)، طوباس (11)، قلقيلية (27)، سلفيت (65)، مدينة القدس (70).

وأشارت إلى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 80.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 18.8%، ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 57 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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