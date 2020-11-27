4 أطعمة شتوية تعزز المناعة وتقاوم العدوى

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا في هذا الوقت من كل عام نتيجة التقلبات الجوية ودخول فصل الشتاء وبرودة الطقس ومع تفشى وباء فيروس كورونا أيضا هذا العام أصبح من الضرورى دعم الجهاز المناعي لتقويته لمقاومه العدوى على الأقل نزلات البرد العادية وذلك من خلال اتباع نظام غذاى يحتوى على عناصر مدعمه للجهاز المناعى، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يرتبط فصل الشتاء بالعدوى الشائعة مثل نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، ومع انتشار جائحة كورونا، أصبح من الضروري تعزيز المناعة والحفاظ على صحتنا لتقليل خطر حدوث مضاعفات بسبب العدوى الفيروسي، وتوجد 5 أطعمة شتوية يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي لتعزيز خط الدفاع الأول لجسمك.

4 أطعمة شتوية تعزز المناعة

البازلاء: البازلاء الخضراء متوفرة فقط خلال فصل الشتاء وهي غنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة ، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي لتعزيز المناعة البازلاء غنية بالبوليفينول والألياف والبروتين ، كما تساعد البازلاء على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الخضراوات الورقية: تتوفر الخضراوات الورقية على نطاق واسع خلال فصل الشتاء هذه الأطعمة رائعة لجهازك المناعي لأنها تحتوي على مستويات عالية من فيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك وكلها معززات كبيرة للمناعة.

البرتقال: يتوفر البرتقال أيضًا على نطاق واسع خلال فصل الشتاء ، وهو معروف بخصائصه المعززة للمناعة بسبب المحتوى الغني بفيتامين سي، ويوصى باستهلاك الفاكهة الكاملة بدلاً من العصائر من أجل صحة أفضل.

الفجل: الفجل هو خضار آخر في فصل الشتاء غني جدًا بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي ، ويمكن أن يحميك من الأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا ، والتي تكون شائعة خلال فصل الشتاء الفجل غني أيضًا بالألياف ، مما يجعله خضارًا رائعًا يمكن تناوله في السلطة أو غير ذلك.