وكالة الرأي الفلسطينية دراسة: فيروس كورونا يعيش على الأسطح داخل الأغشية الرقيقة وكالة الرأي الفلسطينية حلم عودة إبراهيموفيتش من الاعتزال الدولي يقترب من التحقق وكالة الرأي الفلسطينية روما يتأهل لدور الـ 32 من الدورى الأوروبى بثنائية فى كلوج وكالة الرأي الفلسطينية تشيلسى يحدد 5 ديسمبر المقبل موعدا لعودة الجماهير.. رسميا وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تغلق 9 مساجد في خان يونس والشمال وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: قرار الإغلاق الشامل لا يزال قيد النقاش والتقييم وكالة الرأي الفلسطينية مصرع مواطنة في حادث سير بالخليل وكالة الرأي الفلسطينية هيئة الأسرى تعلن إغلاق مقرها الأحد المقبل بسبب كورونا وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة: كمية أمطار اليوم تعادل 25% من المعدل السنوي وكالة الرأي الفلسطينية ألمانيا تتعهد بمنح 56 مليون يورو لتمويل مشاريع بفلسطين العام المقبل
أخبار » الأسرة و المجتمع

4 أطعمة شتوية تعزز المناعة وتقاوم العدوى

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 05:51

1
1

تزداد حالات الإصابة بنزلات البرد والانفلونزا في هذا الوقت من كل عام نتيجة التقلبات الجوية ودخول فصل الشتاء وبرودة الطقس ومع تفشى وباء فيروس كورونا أيضا هذا العام أصبح من الضرورى دعم الجهاز المناعي لتقويته لمقاومه العدوى على الأقل نزلات البرد العادية وذلك من خلال اتباع نظام غذاى يحتوى على عناصر مدعمه للجهاز المناعى، ووفقا لتقرير لصحيفة time now news يرتبط فصل الشتاء بالعدوى الشائعة مثل نزلات البرد والأنفلونزا وغيرها، ومع انتشار جائحة كورونا، أصبح من الضروري تعزيز المناعة والحفاظ على صحتنا لتقليل خطر حدوث مضاعفات بسبب العدوى الفيروسي، وتوجد 5 أطعمة شتوية يجب أن تضيفها إلى نظامك الغذائي لتعزيز خط الدفاع الأول لجسمك.

4 أطعمة شتوية تعزز المناعة

البازلاء: البازلاء الخضراء متوفرة فقط خلال فصل الشتاء وهي غنية بالمواد المغذية ومضادات الأكسدة ، مما يجعلها إضافة رائعة لنظامك الغذائي الشتوي لتعزيز المناعة البازلاء غنية بالبوليفينول والألياف والبروتين ، كما تساعد البازلاء على الشعور بالشبع لفترة أطول.

الخضراوات الورقية: تتوفر الخضراوات الورقية على نطاق واسع خلال فصل الشتاء هذه الأطعمة رائعة لجهازك المناعي لأنها تحتوي على مستويات عالية من فيتامين ج وفيتامين ك وحمض الفوليك  وكلها معززات كبيرة للمناعة.

البرتقال: يتوفر البرتقال أيضًا على نطاق واسع خلال فصل الشتاء ، وهو معروف بخصائصه المعززة للمناعة بسبب المحتوى الغني بفيتامين سي، ويوصى باستهلاك الفاكهة الكاملة بدلاً من العصائر من أجل صحة أفضل.

الفجل: الفجل هو خضار آخر في فصل الشتاء غني جدًا بالعناصر الغذائية مثل فيتامين سي ، ويمكن أن يحميك من الأمراض مثل نزلات البرد والإنفلونزا ، والتي تكون شائعة خلال فصل الشتاء الفجل غني أيضًا بالألياف ، مما يجعله خضارًا رائعًا يمكن تناوله في السلطة أو غير ذلك.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

"زكاة الدرج" تنفذ مشرع طعام الشتاء لـ 300 أسرة مستورة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟