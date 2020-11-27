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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2689) الجمعة 27/11/2020
أخبار فلسطينية
الداخلية: قرار الإغلاق الشامل لا يزال قيد النقاش والتقييم
استئناف عمل معبر رفح باليوم الثالث لفتحه استثنائيًا
بالصور الإعلان عن وفاة "حكيم صحي" بغزة.. ما التفاصيل الخطيرة لجائحة كورونا بالقطاع؟!
القدرة: فيروس كورونا يتمدد في قطاع غزة و يضغط على المنظومة الصحية
الرجوب: فتح ملتزمة بتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام
وفاتان و57 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية
اشتية يستقبل شاباً قَدِم إلى القدس من جنوب أفريقيا مشياً
اشتية يجدد مطالبته دول الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها
الأخرس يتنفس الحرية بعد 103 أيام من الإضراب
أخبار إسرائيلية
بعد استقبال أول رحلة إماراتية إلى «بن غوريون»: نتنياهو: طيراننا فوق السعودية تغيير مبارك … أتوقع اتساع دائرة التطبيع
ليبرمان يزعم أن حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية
مجلس الوزراء الإسرائيلي: أهلا وسهلا بالسياح الإماراتيين
نتنياهو: سنتوجه للانتخابات إذا لم يغير حزب جانتس توجهه
معلومات خطيرة عن أخطر "جاسوس أمريكي" لصالح الاحتلال .. ماذا قال له نتيناهو؟!
تصفيق وابتسامات .. هكذا وصل الإماراتيون إلى "أحضان نتنياهو" اليوم
2829 وفاة و332937 إصابة بـ"كورونا" منذ ظهور الوباء في إسرائيل
اخبار دولية
الأمم المتحدة تحيي الثلاثاء المقبل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعتمد مشاريع تتعلق…
ألمانيا تتعهد بأكثر من 66 مليون دولار لتمويل مشاريع فلسطينية في 2021
أكثر من 100 ناشط فلسطيني بأميركا وكندا يطالبوا السلطة بالتراجع عن عودة التنسيق
الصحة العالمية: من المحتمل ان نعود للحياة الطبيعية العام المقبل
مفوض أونروا يحث المانحين الدوليين على إنقاذ الوكالة من خطر الانهيار
أخبار عربية
وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي
الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إيمان جودة لـ”القدس العربي”: كوني مسلمة فلسطينية أمريكية دفعني للدفاع بشكل أفضل عن…لميس أنس
الأمم المتحدة تحيي الثلاثاء المقبل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعتمد مشاريع تتعلق…
قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الشهيد شقير بعد “الإعدام الميداني” وتنفذ حملات اعتقال…
حماس تعقد لقاءات مع الفصائل.. والرجوب يعلن التزام فتح بالمصالحة
مفوض “الأونروا”: الأزمة المالية مستمرة ووضع اللاجئين على وشك الانهيار ومؤتمر جديد لوضع…
نتنياهو يوافق على إجراء تصويت حكومي على تقنين وضع عشرات النقاط الاستيطانية
الشرق الأوسط
الأخرس يتنفس الحرية بعد 103 أيام من الإضراب
الخليج الإماراتية
إسرائيل تستهدف مواقع عسكرية جنوبي دمشق والقنيطرة
الاهرام المصرية
إسرائيل تهدم قرية فلسطينية وتشرد سكانها
الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية
الشروق المصرية
ألمانيا تتعهد بأكثر من 66 مليون دولار لتمويل مشاريع فلسطينية في 2021
خطة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات وإقامة مناطق صناعية في الضفة والأغوار
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية
الجامعة العربية: إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رغم جائحة كورونا
مفوض أونروا يحث المانحين الدوليين على إنقاذ الوكالة من خطر الانهيار
الغد الأردنية
عشرات الفلسطينيين شرقي القدس مهددون بإخلاء منازلهم لمستوطنين
وزارة الاستيطان: سنشرعن بؤرا استيطانية غير قانونية بالضفة قريبا
جرائم الاحتلال بحق الأسرى مستمرة.. والأخرس ينتزع حريته
غزة: 6 وفيات و656 إصابة بكورونا
بريطانيا تطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في القدس
الشرق القطرية
تقرير أممي: خسائر غزة الاقتصادية تخطت 16.5 مليار دولار في عقد بسبب الحصار الإسرائيلي
صراخ ولحظات مرعبة.. فيديو يوثق محاولة جنود الاحتلال اعتقال جريح فلسطيني من سيارة إسعاف
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
تصريح مهم في ظل زيادة إصابات كورونا بمدينة حمد
تفاصيل عيادة صحية أنشأتها السعودية بالتنسيق مع "أونروا" بغزة
كم بلغت كمية الأمطار التي هطلت على غزة اليوم؟
انطلاق قافلة "الرباط في الأقصى" من الجليل إلى القدس
"إسرائيل ديفينس": جيش الاحتلال لم يتلقَ أمراً بالاستعداد لحرب مع إيران
الاحتلال يعتقل شابين قرب الأقصى ويقتحم منزل الشهيد نور شقير
انتقادات حقوقية للسلطة لضعف جهودها في الإفراج عن الأسرى القدامى
القدس المحلية
القدس: خطة ضخمة لبلدية الاحتلال لتنفيذ بنية تحتية استيطانية على أراضي المطار
"التعليم العالي" توقع اتفاقية لتمويل صندوق إقراض الطلبة بـ 300 ألف دينار
18 وفاة و1906 إصابات جديدة بكورونا
مجدلاني: الاحتلال وكورونا يقفان عقبة في تطبيق أجندة التنمية المستدامة
العالول يبحث إحياء فعاليات يوم التضامن مع شعبنا
اشتية: تعديل الأنظمة سيمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الخصوصية في التأمين
بلدية بيت لحم تشرع بنصب شجرة الميلاد وسط ظروف صعبة بسبب "كورونا"
هيئة الأسرى" تعلن إغلاق مقرها الأحد المقبل بسبب إصابة موظفين بفيروس كورونا
الحياة الجديدة
سلوان يحافظ على صدارته لدوري الأولى بتعادله أمام هلال أريحا ايجابيا
سوري من أصل فلسطيني بين المشاركين بتطوير لقاح كورونا في ألمانيا
مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس
الأيام
جنود الاحتلال يعدمون مواطناً مقدسياً قرب حاجز الزعيم بزعم "محاولة دهس"
عشرات المستوطنين يقتحمون سبسطية مجدداً
إسرائيل تدرس إغلاق المعابر مع السلطة بسبب تفشي "كورونا"
كورونا" في فلسطين: 9 وفيات ورصد 1720 إصابة جديدة
غزة: مفوض "الأونروا" يلتقي اتحاد الموظفين دون إحراز تقدم على صعيد أزمة...
»الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال هجوم أميركي قريب على..
وكالة صفا
الرجوب يطلع القنصل البريطاني العام على آخر المستجدات
الأجهزة الأمنية تفض حفل استقبال أسير محرر بنابلس
الأمن الفلسطيني يسلم مستوطنًا دخل بديا في سلفيت
الجبهة الديمقراطية تعزي السودان برحيل الصادق المهدي
الديمقراطية وحماس: العودة للتنسيق الأمني انقلاب على قرارات الإجماع
فصائل المقاومة تدعو لوضع حد لمهزلة التطبيع والتنسيق الأمني
تسجيل رقم قياسي بوفيات وإصابات كورونا في فلسطين
حماس تنعى الزعيم السوداني الإمام الصادق المهدي
الأحرار: استمرار الاحتلال بمنع إدخال مستلزمات "كورونا" لغزة لن يولد إلا الانفجار
حماس: خيار الوحدة استراتيجي وفتح تريد استمرار تفردها بالسلطة
وكالة الرأي الفلسطينية
الأوقاف تغلق 9 مساجد في خان يونس والشمال
هيئة الأسرى تعلن إغلاق مقرها الأحد المقبل بسبب كورونا
بلدية غزة: كمية أمطار اليوم تعادل 25% من المعدل السنوي
الأوقاف تُصدر تعميمًا لمؤذنيها بخصوص أذان صلاة الفجر
مجلس العلاقات الدولية يفتتح العرض الأول لفيلم "نحن.."
الاحتلال يُطلق خطة استيطانية جديدة في الضفة والاغوار
الديمقراطية وحماس: عودة التنسيق انقلاب على الإجماع الوطني
الصحة: تحضير بروتوكول لعلاج مصابي كورونا عن طريق بلازما دم
فلسطين اليوم
الاونروا تحذر: ميزانية الأموال السائلة النقدية لدينا في غزة "صفر"
أبو الريش: غزة تشهد حالة تفشي للوباء ونعمل على تثبيط الانتشار
الافراج عن الأسير طقاطقة بعد قضاء 8 سنوات بسجون الاحتلال
صباح غد الجمعة يبدأ سريان الإغلاق الشامل بالضفة لمواجهة "كورونا"
الشرطة تكشف عن هوية الجثة التي عثر عليها في بئر بطولكرم
تظاهرة في النقب ضد سياسة الاحتلال بالهدم والمصادرة
الاجهزة الامنية تبدأ اغلاق الضفة الغربية بالمكعبات الاسمنتية
عملية "إسرائيلية" سرية للموساد لجلب الحيوان المقدس من إيران
سما نيوز
سلطة الطاقة بغزة تحدد طريقة حساب سعر كليو الكهرباء
أمضى عامين مشياً على الأقدام.. قصة الجنوب إفريقي “تكالا” الذي قطع 10 بلدان للصلاة بالقدس (فيديو)
مشروع للزراعة المائية الحديثة الخالية من السموم في مدارس بيت لحم
أوروبا تفرض غرامة مالية على شركتي صناعة أدوية إسرائيلية وأميركية
تصدير 3 أطنان توت ارضي من غزة للضفة الغربية
قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل الشهيد نور شقير في سلوان
عرب 48
قوات الاحتلال تقتحم محيط منزل الشهيد نور شقير في سلوان
أونروا": نقف على "حافة الهاوية"
غفعات همتوس": 6 عقبات أمام إقامة مستوطنة بالقدس المحتلة
وكالة وفا
سلوان يحافظ على صدارته لدوري الأولى بتعادله أ ...
مجلس وزراء العدل العرب يطالب بالامتناع عن تقد
عشراوي تدعو اليونان إلى الاعتراف بدولة فلسطين
جنين: انطلاق حملة "أنصار" لدعم الأسرى المرضى
المالكي يشيد بموقف الباكستان: يعكس العلاقات ا
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 تشرين ثاني (نوفمبر)
- 2001م عملية مشتركة قامت بها كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري لحركة فتح وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بإطلاق النار على حافلة مستوطنين بالقرب من حاجز المطاحن شمال مدينة خانيونس ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة 20 آخرين بجراح 6 منهم في حالة الخطر الشديد واستشهاد منفذي العملية.
- 1980م قرر مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان قطع العلاقات الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" أو تنقل سفارتها لمدينة القدس المحتلة.
- 1980 م مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان يقرر قطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.
- 1951م الجيش الإسرائيلي يدمر قرية البونيشات العربية ويحوّل أهلها إلى لاجئين خارج فلسطين.
- 1937 م إعدام المجاهد فرحان السعدي: وهو مناضل فلسطيني ولد في قرية المزار قضاء جنين عام 1860 تلقى علومه الابتدائية والدينية في قريته، وفي مدينة جنين تفجر وعيه القومي في وقت مبكر فأخذ يهاجم التسلط العثماني وينادي باستقلال البلاد العربية.
- 1937 م في سجن عكا وهو صائم، وقد تجاوز من العمر الثمانين عاماً بعد أن رفضت سلطات الانتداب البريطاني تخفيض الحكم عليه أو تأجيل تنفيذه غير عابئة بالحملة العربية التي قامت من أجله. وقد هز هذا التنفيذ مشاعر وعواطف الشعب الفلسطيني كافة، وتألقت فور تنفيذ الحكم جماعة ثورية أطلقت على نفسها اسم إخوان فرحان.
- 1919 م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس، اعتبر أن فلسطين جزءاً من سوريا الكبرى، وبعث إلى مؤتمر الصلح في باريس بمذكرة رفض فيها وعد بلفور المشؤوم.
- 1874 م ولادة حاييم وايزمان (توفي عام 1952) أول رئيس للدولة العبرية بعد إعلانها عام 1948. ولد في روسيا، وكان نشيطا في الحركة الصهيونية منذ بدايتها.