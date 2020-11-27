http://alray.ps/ar/category/18

النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2689) الجمعة 27/11/2020

أخبار فلسطينية﻿

الرجوب: فتح ملتزمة بتحقيق المصالحة وإنجاز الشراكة الوطنية وإنهاء الانقسام

وفاتان و57 إصابة جديدة بكورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية

اشتية يستقبل شاباً قَدِم إلى القدس من جنوب أفريقيا مشياً

اشتية يجدد مطالبته دول الاتحاد الاوروبي باتخاذ خطوات فعلية تجاه المستوطنين من حملة جنسياتها

الأخرس يتنفس الحرية بعد 103 أيام من الإضراب

أخبار إسرائيلية

بعد استقبال أول رحلة إماراتية إلى «بن غوريون»: نتنياهو: طيراننا فوق السعودية تغيير مبارك … أتوقع اتساع دائرة التطبيع

ليبرمان يزعم أن حماس طورت صواريخ كروز وقنابل عنقودية

اخبار دولية الأمم المتحدة تحيي الثلاثاء المقبل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعتمد مشاريع تتعلق…

مفوض أونروا يحث المانحين الدوليين على إنقاذ الوكالة من خطر الانهيار

أخبار عربية

وصول أول رحلة تجارية من تل أبيب إلى دبي

الجامعة العربية تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد المرأة الفلسطينية

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إيمان جودة لـ”القدس العربي”: كوني مسلمة فلسطينية أمريكية دفعني للدفاع بشكل أفضل عن…لميس أنس

الأمم المتحدة تحيي الثلاثاء المقبل يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وتعتمد مشاريع تتعلق…

قوات الاحتلال تواصل احتجاز جثمان الشهيد شقير بعد “الإعدام الميداني” وتنفذ حملات اعتقال…

حماس تعقد لقاءات مع الفصائل.. والرجوب يعلن التزام فتح بالمصالحة

مفوض “الأونروا”: الأزمة المالية مستمرة ووضع اللاجئين على وشك الانهيار ومؤتمر جديد لوضع…

نتنياهو يوافق على إجراء تصويت حكومي على تقنين وضع عشرات النقاط الاستيطانية

الشرق الأوسط

الأخرس يتنفس الحرية بعد 103 أيام من الإضراب

الخليج الإماراتية

الاهرام المصرية

إسرائيل تهدم قرية فلسطينية وتشرد سكانها

الشروق المصرية

ألمانيا تتعهد بأكثر من 66 مليون دولار لتمويل مشاريع فلسطينية في 2021

خطة إسرائيلية لتوسيع المستوطنات وإقامة مناطق صناعية في الضفة والأغوار

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 15 فلسطينيا من الضفة الغربية

الجامعة العربية: إحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني رغم جائحة كورونا

مفوض أونروا يحث المانحين الدوليين على إنقاذ الوكالة من خطر الانهيار

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

"إسرائيل ديفينس": جيش الاحتلال لم يتلقَ أمراً بالاستعداد لحرب مع إيران

الاحتلال يعتقل شابين قرب الأقصى ويقتحم منزل الشهيد نور شقير

انتقادات حقوقية للسلطة لضعف جهودها في الإفراج عن الأسرى القدامى

القدس المحلية

القدس: خطة ضخمة لبلدية الاحتلال لتنفيذ بنية تحتية استيطانية على أراضي المطار

"التعليم العالي" توقع اتفاقية لتمويل صندوق إقراض الطلبة بـ 300 ألف دينار

مجدلاني: الاحتلال وكورونا يقفان عقبة في تطبيق أجندة التنمية المستدامة

العالول يبحث إحياء فعاليات يوم التضامن مع شعبنا

اشتية: تعديل الأنظمة سيمنح الأشخاص ذوي الإعاقة الخصوصية في التأمين

بلدية بيت لحم تشرع بنصب شجرة الميلاد وسط ظروف صعبة بسبب "كورونا"

هيئة الأسرى" تعلن إغلاق مقرها الأحد المقبل بسبب إصابة موظفين بفيروس كورونا

الحياة الجديدة

سلوان يحافظ على صدارته لدوري الأولى بتعادله أمام هلال أريحا ايجابيا

سوري من أصل فلسطيني بين المشاركين بتطوير لقاح كورونا في ألمانيا

مصر تدين مصادقة اسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بالقدس

الأيام

جنود الاحتلال يعدمون مواطناً مقدسياً قرب حاجز الزعيم بزعم "محاولة دهس"

عشرات المستوطنين يقتحمون سبسطية مجدداً

إسرائيل تدرس إغلاق المعابر مع السلطة بسبب تفشي "كورونا"

كورونا" في فلسطين: 9 وفيات ورصد 1720 إصابة جديدة

غزة: مفوض "الأونروا" يلتقي اتحاد الموظفين دون إحراز تقدم على صعيد أزمة...

»الجيش الإسرائيلي يتلقى تعليمات بالاستعداد لاحتمال هجوم أميركي قريب على..

وكالة صفا

وكالة الرأي الفلسطينية

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

لأول مرة: غزّة تُصدرُ زيتَها

أونروا": نقف على "حافة الهاوية"

غفعات همتوس": 6 عقبات أمام إقامة مستوطنة بالقدس المحتلة

وكالة وفا

مجلس وزراء العدل العرب يطالب بالامتناع عن تقد

عشراوي تدعو اليونان إلى الاعتراف بدولة فلسطين

جنين: انطلاق حملة "أنصار" لدعم الأسرى المرضى

المالكي يشيد بموقف الباكستان: يعكس العلاقات ا

حدث في مثل هذا اليوم

27 تشرين ثاني (نوفمبر)

2001م عملية مشتركة قامت بها كتائب شهداء الأقصى الجناح العسكري ل حركة فتح سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بإطلاق النار على حافلة مستوطنين بالقرب من حاجز المطاحن شمال مدينة خانيونس ما أدى إلى مقتل مستوطنة وإصابة 20 آخرين بجراح 6 منهم في حالة الخطر الشديد واستشهاد منفذي العملية.

1980م قرر مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان قطع العلاقات الدبلوماسية مع أية دولة تعترف بالقدس عاصمة "لإسرائيل" أو تنقل سفارتها ل مدينة القدس المحتلة.

1980 م مؤتمر القمة العربي الحادي عشر المنعقد في عمان يقرر قطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو تنقل سفارتها إليها.

1951م الجيش الإسرائيلي يدمر قرية البونيشات العربية ويحوّل أهلها إلى لاجئين خارج فلسطين.

1937 م إعدام المجاهد فرحان السعدي: وهو مناضل فلسطيني ولد في قرية المزار قضاء جنين عام 1860 تلقى علومه الابتدائية والدينية في قريته، وفي مدينة جنين تفجر وعيه القومي في وقت مبكر فأخذ يهاجم التسلط العثماني وينادي باستقلال البلاد العربية.

1937 م في سجن عكا وهو صائم، وقد تجاوز من العمر الثمانين عاماً بعد أن رفضت سلطات الانتداب البريطاني تخفيض الحكم عليه أو تأجيل تنفيذه غير عابئة بالحملة العربية التي قامت من أجله. وقد هز هذا التنفيذ مشاعر وعواطف الشعب الفلسطيني كافة، وتألقت فور تنفيذ الحكم جماعة ثورية أطلقت على نفسها اسم إخوان فرحان.

1919 م انعقاد المؤتمر الفلسطيني الأول في القدس، اعتبر أن فلسطين جزءاً من سوريا الكبرى، وبعث إلى مؤتمر الصلح في باريس بمذكرة رفض فيها وعد بلفور المشؤوم.