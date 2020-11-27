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تدهور صحة الأسير المريض نضال أبو عاهور

27 تشرين ثاني / نوفمبر 2020 03:16

الضفة الغربية - الرأي

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الجمعة، من تفاقم الحالة الصحية للأسير المريض نضال أبو عاهور (45 عاماً)، من مدينة بيت لحم، والقابع حاليا في سجن "عيادة الرملة".

ونقلت الهيئة عن محاميها فواز شلودي الذي زار الأسير أمس قوله، إن أبو عاهور يعاني من فشل كلوي منذ أكثر من 10 سنوات، ومن ورم سرطاني بالكلى، ومشاكل بالتنفس، ويتلقى الأوكسجين على مدار 24 ساعة، إضافة لارتفاع في ضغط الدم.

وقالت الهيئة، إن الأسير أبو عاهور يتعرض لإهمال طبي متعمد، وحياته يتهددها خطر حقيقي، وهناك تخوفات من أن يلقى مصيرا مماثلا للأسيرين الشهيدين كمال أبو وعر، وسامي أبو دياك وغيرهما من الأسرى، الذين استشهدوا بعد أن مورست بحقهم جريمة القتل الطبي الممنهج.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعادت اعتقال الأسير نضال أبو عاهور نهاية الشهر الماضي وحكمت عليه بالسجن لمدة عام، علما بأنه أسير سابق أمضى 14 شهرا في الاعتقال الإداري، وهو متزوج وأب لسبعة أبناء.

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